El Apolo marca paquete

Para salvarse del «triángulo tóxico» (así llaman los finos al trío Koldo, Ábalos, Santos Cerdán) el Apolo de la Moncloa necesita un antídoto y se ha puesto en plan Indiana Jones en busca del Arca Perdida para presentar un paquete de medidas anticorrupción. Necesita volver a marcar paquete y dicen que lo mostrará mañana en el Congreso. Quizá no sea buen momento, ahora que ha perdido peso y ya nada es lo que era, incluso la opulencia de entrepierna. Se juntaron demasiados acontecimientos a la vez: el congreso del PP, el comité federal del PSOE, lo de Salazar, el desfile del Orgullo y la rapidez con la que Pilar Alegría ha aprendido la táctica favorita del Apolo: hacer una cosa y su contraria casi al mismo tiempo, retando a la física cuántica. Dijo la Pilarica que Salazar era un hombre íntegro y a los cinco minutos tuvo que desmentirse. Sin sonrojarse.

"Mientras, Feijóo marca paquete con el 'Manual de Decencia' para llevarnos por el Camino de Santiago en olor de santidad"

A este paso, Alegría va tener que terminar sus comparecencias ante los medios apelando a la fe como Groucho Marx: «¿A quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos?». Al margen de paquetes en los que ya nadie cree (Tom Jones se metía una toallita en los gayumbos antes de calzarse los ajustados vaqueros), ahora el éxito de los congresos se mide por la venta de camisetas. En el de Alberto Núñez Feijóo, tuvieron éxito las que hacían referencia a frases de Pedro Sánchez, como, por ejemplo, «Bueno, son las cinco y no he comido». No se sabe si el Perro Sanxe se está quedando en los huesos o con los huesos. Otra duda: si el Apolo, necesitado de fondos, exigirá o no al PP derechos de autor. Mientras, Feijóo marca paquete con el «Manual de Decencia» para llevarnos por el Camino de Santiago en olor de santidad. O así.