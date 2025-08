Carlota Corredera nos cuela en sus chapuzones en Alicante: presume de cuerpo y planes

Carlota Corredera está en un momento dulce de su vida, aunque aún siente el amargo regusto de su separación matrimonial. En lo profesional no tiene pegas, pues ha vuelto a resurgir gracias a los buenos datos cosechados por ‘Tentáculos’, programa de TEN heredero del universo ‘Sálvame’, tras el descalabro sufrido por sus compañeros en RTVE con ‘La familia de la tele’. Su despido fulminante de Mediaset por cuestiones de imagen de marca le afectó y le hizo transitar sus propios infiernos, replanteándose su propia vida y sufriendo al ver cómo el teléfono no sonaba con ofertas laborales. Pero en medio de todo esto, se separó.

Su matrimonio con Carlos de la Maza, padre de su hija, se fue al traste. Fue el pasado mes de octubre cuando dieron a conocer la noticia de que emprendían caminos por separado, después de once años formando equipo y creando una familia. Le ha sido complicado salir a flote y es que considera que “es difícil pasarlo peor que yo”, aunque se ve como “una persona muy optimista, pero hay momentos de mucho bajón, momentos de sentirte muy sola, incomprendida”. Pero no está sola, pues además del amor incondicional de su familia, cuenta con unos amigos que no le han soltado la mano en ningún momento. Esos con los que ahora se ha ido de vacaciones aprovechando que su programa hace un parón veraniego.

Carlota Corredera se relaja con David Valldeperas

Con un carrusel de imágenes, la presentadora ha querido mostrar a sus seguidores lo bien que se lo está pasando en Jávea. El municipio alicantino ha servido como refugio para sus días de asueto con David Valldeperas, el que fuese director de ‘Sálvame’ y también de ‘La familia de la tele’. En su primer verano como mujer soltera tras su separación, ha querido estar muy bien rodeada con las personas con las que se siente segura, en paz y, sobre todo, que le hacen reír a carcajada. Quizá la mejor terapia posible, sin desaterder la ayuda psicológica a la que recurrió después de la pandemia en 2020 y que le ha acompañado tras su despido de Mediaset y su separación.

“Hay personas que son refugio en la calma y en la tempestad”, escribía Carlota Corredera para abrir su álbum personal de sus vacaciones por Jávea. Una colección de fotografías y vídeos en las que presume de refrescantes chapuzones en el Mar Mediterráneo, también en una piscina en la que han jugado como si de niños se tratase. También tostar su piel al sol al borde de la piscina o saciar su apetito de conocimiento y experiencias sosegadas leyendo el libro ‘La invitada’ de Emma Cline. Como traje de baño, el que va siendo ya su uniforme cada verano, un bañador negro con el que se siente más cómoda a la hora de mostrar su cuerpo a sus más de 470.000 seguidores de Instagram.