Carlota Corredera da portazo al amor tras su traumática separación de Carlos de la Maza

Carlota Corredera lleva un tiempo sin hacer mucho ruido mediático, centrada en recuperar el equilibrio en su vida personal y también su sitio en lo profesional. Sin embargo, esto no supone que esté enclaustrada en su casa sin salir, pues planes no le faltan. Así, acudió a saciar su apetito artístico y su curiosidad sobre las últimas tendencias a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, que tantos famosos ha congregado estos días en IFEMA. Incluso los Reyes Felipe y Letizia han cumplido con la tradición y han paseado por sus instalaciones. Pero la que fuese presentadora de ‘Sálvame’ y fiel defensora de Rocío Carrasco en su vendetta contra Antonio David Flores, no ha tenido reparo alguno en atender las preguntas de los reporteros. Incluso aquellas más delicadas en las que se indaga sobre su vida íntima.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza en una imagen de archivo Gtres

El pasado mes de octubre dejó a muchos con la boca abierta al anunciar el final de su matrimonio con Carlos de la Maza, tras once años de relación. Fue un revés difícil de afrontar para Carlota Corredera, al tener que idear un futuro lejos del padre de su hija. Aun así, entendió necesario emprender un camino en solitario, aunque siempre ligada irremediablemente a su ex: “Carlos y yo ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija”, detallaba en el comunicado que anunciaba su separación. Han pasado los meses y parece estar más recuperada anímicamente de este tropiezo sentimental. Las heridas tardan en cicatrizar y no es una tarea sencilla, pero ahora en ARCO reconoce que ella y su exmarido “estamos en súper sintonía y nos apañamos fenomenal, la verdad. Todo muy bien”. Por el bien de su hija reconoce que han hecho un esfuerzo para que todo fluya: “En ese sentido está todo genial y es lo más importante, sobre todo, que esté bien ella, la pequeña”, reconoce a ‘Look’.

Carlota Corredera en ARCO Gtres

Pero Carlota Corredera tiene aún por delante la posibilidad de encontrar de nuevo el amor. Siempre se puede encontrar una nueva ilusión que devuelva las ganas de sentir, aunque por el momento no está en ese punto vital y prefiere esperar un poco a sanar más. Preguntada sobre si está abierta al amor o es una puerta que se encuentra ahora mismo cerrada, la presentadora sentencia que “no”, que no está abierta a este sentimiento ahora mismo. Eso sí, no tarda en rectificar y matizar su contundente respuesta: “No renunciaré jamás al amor, nunca porque creo firmemente en ello, pero ahora mismo no te voy a engañar, no estoy en el momento para nada. Además, también quiero tranquilidad. Estoy centrada en la niña y en el trabajo. Estoy fenomenal, me estoy cuidando a mí misma, porque me estoy dedicando tiempo”, reconocía la presentadora, que poco a poco va recobrando fuerzas y seguridad en sí misma.