Carlota Corredera se confiesa sobre su salud mental: “Es difícil pasarlo peor que como yo lo pasé”

Carlota Correderafue una de las grandes sensaciones televisivas hace unos años. Dar el salto de directora de ‘Sálvame’ a presentadora estrella le hizo copar miles de titulares y ser el personaje del momento. Sin embargo, tras la controversia generada por los capítulos de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores y la férrea defensa de la presentadora, su éxito se apagó. Así terminó fuera de la cadena de Mediaset, siendo una decisión de Paolo Vasile. Ella misma lo subraya, pero deja en el aire que más cosas sucedieron en ese momento y de los que, por ahora, prefiere que continúen siendo un misterio.

A Carlota Corredera se le acumularon los males en muy poco tiempo. De su caída profesional pasó a un tiempo enclaustrada en su casa, víctima de una tristeza profunda. También llegó su separación de Carlos de la Maza, padre de su única hija. Ha sido muy difícil salir del pozo en el que se vio sumida. Por fortuna, tuvo el acierto de confiar su salud mental a profesionales y ahora se encuentra renovada. Tiene nuevo trabajo, vuelve a la primera plana informativa y también, en lo que, a su estado de ánimo, está mucho más plena y estable.

Carlota Corredera se sincera sobre su salud mental

“Desde que acabó el confinamiento estoy en terapia. Eso me sostuvo después de la pandemia, después de mi salida de Mediaset y ahora con mi separación. Me ha ayudado mucho, me ha dado luz en los momentos más oscuros y tranquilidad en los momentos de más ansiedad”, se confiesa en conversación con ‘Informalia’. Dice haber transitado sus propios infiernos y cree que “es difícil pasarlo peor que como yo lo pasé cuando salí de Mediaset, también porque traía mucho desgaste de atrás. Presentar el programa de Rocío Carrasco fue muy duro y el coleo posterior, también”.

Carlota Corredera, presentadora de 'Tentáculos' TEN y Canal Quickie

La presentadora, que vuelve a la televisión en TEN con ‘Tentáculos’, dice ser “una persona muy optimista, pero hay momentos de mucho bajón, momentos de sentirte muy sola, incomprendida. Porque el teléfono no suena y tu pan depende de esas llamadas que no recibes. Aun sabiendo que nuestra profesión es así, inestable e ingrata a veces, nadie es infalible y he necesitado ayuda”.

Para salir del pozo en el que se vio metida, se alejó psicológicamente de todo lo que tenía que ver con Telecinco y sus personajes, quienes otrora eran sus compañeros de pasillo: “Yo no desintonicé la cadena, como dijeron Teresa y Terelu Campos, pero es verdad que durante mucho tiempo no la veía. Me dolía mucho y no me ayudaba a avanzar. Es como cuando lo dejas con una pareja, que prefieres no verte durante un tiempo”, defiende. Le sirvió de mucho, pero también le dejó profundas heridas: “Dejar de ver la tele por obligación también ha sido muy bueno y formaba parte de la curación. No ver la tele ha sido terapéutico”.