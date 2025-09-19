Carmen Borrego da la cara tras el polémico posado familiar del cumpleaños de Terelu: "Todo es más normal de lo que se está queriendo hacer creer"

El cumpleaños de Terelu Campos continúa acaparando todos los titulares por el posado familiar con los Costanzia. Tras el revuelo, este mediodía ha sido el turno de Carmen Borrego de dar su opinión sobre el polémico posado en "Vamos a ver" y ha dado la cara por su hermana, explicando el motivo por el que ella no se puso en en la foto, saliendo en defensa de su familia.

Carmen Borrego da la cara por Terelu

"A mí nadie me dejó fuera de ese posado, yo ahí fui a un cumpleaños, no a un posado. Yo en ese posado no pintaba nada, de todos es sabido que a Alejandra no le gusta posar y no iban a ir a entrar a llamarme para que saliera a hacer más fotos (...) En la fiesta todo transcurrió con normalidad, coincidimos toda la familia, no hubo ningún roce de nadie con nadie, todos se saludaron normalmente como tiene que ser", ha comenzado diciendo Borrego en el espacio de Mediaset sobre por qué no se puso en la foto.

Terelu Campos y Alejandra Rubio con Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia Jr. Gtres

Muy tajante, la hermana de Terelu ha dado su opinión sobre el posado familiar: "Mar Flores tiene más que asumido que su hijo tiene una excelente relación con su padre, no creo que haya ningún problema con este posado, yo creo que todo es más normal de lo que se está queriendo hacer creer".

La respuesta de Mar al posado

"No he visto nada, ya me he enterado del cumpleaños de Terelu. Con tranquilidad todo. Ya la felicité, felicidades. Por favor, no busquéis donde no hay más cosas. Por favor, me quedas tranquila, gracias", declaraba anoche Mar Flores al ser preguntada por el asunto en el desfile de Carolina Herrera, dejando entrever que no le ha afectado el posado de la venganza, como muchas voces han tachado la fotografía. Esta noche, Carlo Costanzia padre se sienta en "¡De Viernes!" para contestar a las memorias de la modelo.