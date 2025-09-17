Carlo Costanzia, molesto con Mar Flores tras la publicación de sus memorias: "No se hablan"

Mar Flores continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país a raíz de la publicación de "Mar en calma", sus memorias. El pasado de la modelo ha vuelto a estar en boca de todos y, tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla, vuelve a estar en primera línea mediática. Su libro ha provocado un gran revuelo y algunos de los hombres de la vida de la televisiva, como Alessandro Lequio o Kiko Matamoros, no han tardado en salir a dar su versión de la historia.

La reacción de Carlo Costanzia

Mar Flores se sincera en uno de los capítulos sobre su relación con Carlo Costanzia di Costigliole, padre de su hijo Carlo. La modelo, a corazón abierto, relata algunos de los episodios más desconocidos con el italiano. "Recuerdo que, un día, tras una fuerte pelea con el padre de mi primer hijo, mi hermana me aconsejó poner una denuncia (...). Eran otros tiempos, pero era igual de doloroso y desgarrador que hubiera resultado hoy. ¿Pondrían hoy en día en duda un testimonio como el que yo por entonces contaba y vivía?", declara en una parte del libro sobre su exmarido. Sobre la relación de Carlo con su progenitor, señala que "con su padre ahora se lleva bien. O, al menos, eso parece. Yo soy la mala, la que llevó la parte dura de la situación, y comprendo que nuestra relación se haya resentido por ello. Pero quien sacó a mi hijo de las drogas y más recientemente de la cárcel fui yo".

Portada de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores La esfera de los libros

Las declaraciones de Mar Flores no habrían gustado nada a su hijo Carlo que, según la revista "Semana" publica este miércoles, "no se hablan". Tanto es así que el novio de Alejandra Rubio habría intentado romper con el contrato que tiene con "Deco Masters", programa que acaba de comenzar sus grabaciones en el que participa con su madre. "Ha tenido duras negociaciones para echar atrás el contrato porque no quería participar con su madre en este programa. No quiere trabajar con su madre, ni verla siquiera", señalan en el anterior medio citado.

Ayer, en "El tiempo justo", Jorge Borrajo, director de "Semana" ya adelantó que "Carlo inició negociaciones para rescindir el acuerdo porque no quería seguir adelante con la grabación junto a Mar. Nada más regresar de Turín, movió ficha para desligarse del proyecto".

El cumpleaños de Terelu

En pleno cisma familiar, esta tarde Terelu Campos celebrará por todo lo alto su 60 cumpleaños en el Jimmy's Restaurant de Madrid. Entre los invitados se encuentran Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, su yerno, que reaparecerá ante los medios tras la publicación de las memorias de su madre, Mar Flores. Allí, el yerno de Terelu coincidirá con Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, uno de los reencuentros que más expectación genera de la cita.