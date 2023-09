Tremendo susto de Gabriela Guillén, embarazada de Bertín Osborne: acude de urgencia al hospital

Mal momento para Bertín Osborne. El presentador se enfrenta a un aluvión de testimonios de mujeres que aseguran haber tenido un affaire con él. La última en hacerlo fue Encarna Navarro, que reveló que había mantenido relaciones intermitentes con él en los últimos 15 años, unas declaraciones que arrojaron la sombra de la duda de la infidelidad del cantante con Fabiola Martínez, la que ha sido su pareja durante cerca de dos décadas.

Por si todo esto fuera poco, Bertín Osborne tiene que hacer frente ahora a un inesperado susto de salud de Gabriela Guillén, la mujer con la que espera un hijo. La modelo ha sido vista abandonando con prisas su domicilio de Madrid, y con el rostro desencajado ha advertido a los periodistas que la esperaban que se iba corriendo a buscar atención médica.

"Me voy a urgencias. No estoy bien", ha reconocido visiblemente nerviosa, al tiempo que ha pedido a los reporteros que "por favor, no me grabéis. En serio, de verdad".

Gabriela Guillén acude al hospital tras encontrarse mal en su casa EUROPAPRESS

Poco después, la modelo abandonaba el hospital y explicaba a su llegada a casa el diagnóstico que le han dado los médicos: “Estoy bien. Ha sido una bajada de tensión”. Guillén ha estado acompañada en todo momento de una amiga, pero se desconoce si el padre del bebé que espera se ha interesado también por su estado de salud.

Gabriela Guillén ha evitado pronunciarse sobre los últimos ataques que Fabiola Martínez ha lanzado desde la revista "Lecturas" a Bertín Osborne, a colación de los rumores de infidelidad: “En ese caso, el que habría ensuciado ese matrimonio o esa relación que teníamos sería él, no yo… Si esto es verdad, es él el que vivió una relación de mierda”.

Tampoco se mordió la lengua sobre el papel de padre de Bertín Osborne, que siempre ha alabado. Ahora, Martínez pega un tirón de orejas al presentador y confirma que “no puedo hacer que Bertín sea el padre que a mi me gustaría”.