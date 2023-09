Carmen Lomana: "Mi vagina está fenomenal"

Cada vez son más las personas que recurren a la cirugía estética, y cada vez son más los tratamientos que se practican para mejorar la imagen de los pacientes. Ahora, incluso las zonas íntimas son objeto de complejo y, en el caso de las mujeres, son muchas las que se someten a una reconstrucción vaginal después de dar a luz. El objetivo es reducir el tamaño de la vulva, tal y como han indicado algunos profesionales del sector en “Espejo público”, dando pie a un debate al que Carmen Lomana no se ha podido resistir a participar.

La colaboradora del programa de Antena 3 ha dejado claro que “yo no me he hecho nada” ahí abajo, e incluso asegura que está de lo más contenta con su zona íntima. “Soy supermenopáusica, pero mi vagina está fenomenal. Todo depende de la persona con la que estés, si te gusta, eso lubrica bien”, ha comentado Carmen Lomana, haciendo gala una vez más de su sinceridad y su buen sentido del humor.

La socialité recalca que ha tenido mucha suerte a lo largo de su vida en lo que se refiere a los amantes, y sin entrar en muchos detalles, ha confirmado que ahora se encuentra en un buen momento.

En las últimas semanas han sonado con fuerza los rumores de que Carmen Lomana podría estar saliendo con un hombre que responde al nombre de Antonio Gutiérrez Marcet, el ex de Marta Chávarri, pero la colaboradora dejó claro a este periódico que solo son amigos. “Antonio es un amigo muy querido. Salgo con él a veces, precisamente porque es mi mejor amigo, quizá sea el que más cerca esté de mí, pero nada más. Ni novio, ni nada”, aclaró a LA RAZÓN.

Además, en la crónica semanal que también pública en este diario, Lomana manifestó lo poco dispuesta que está a dar explicaciones sobre su vida privada: “Quieren saber qué tipo de relación tenemos. Eso es algo que solo a él y a mí nos atañe, y sobre todo yo no tengo por qué exponer a otra persona anónima que tiene derecho a no dar explicaciones de lo que hace con su vida o sus amores a la prensa del cuore”.