En casa de Antonio Carmona y rodeada de amigos: todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo cumplió ayer 56 años. La duquesa de Montoro, en esta fecha tan señalada, celebró su aniversario con sus amigos más cercanos en una velada íntima y privada en la casa de Antonio Carmona y Mariola Orellana de Madrid, dos de sus íntimos amigos.

La madre de Tana Rivera llegaba radiante al domicilio del artista junto a Narcís Rebollo, inseparables. Su pareja, además, desveló que le había regalado "muchas cosas, algo muy especial y con mucho amor" por su 56 cumpleaños.

Carles Sans y María Antonia Rodríguez Gtres

A esta cena privada acudió el círculo más cercano de Eugenia Martínez de Irujo. Además de los anfitriones, también estuvo Marina Carmona, hija de Antonio y Mariola. Junto a ellos, Carles Sanz, miembro de Tricicle, y su mujer María Antonia Rodríguez. Elma Saiz, actual Ministra de Seguridad, fue la invitada sorpresa de la cena.

Elma Saiz, Ministra de Seguridad, llegando al cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo Gtres

La duquesa de Monto sopló las 56 velas de la tarta arropada por sus amigos y su pareja. Disfrutó un día repleto de regalos, mensajes y emociones, muy emocionada por todo el amor que había recibido desde las 12 la noche, cuando su hija Tana fue la primera en felicitarle con un emotivo texto.

Marina Carmona Gtres

Finalmente, Cayetano Martínez de Irujo también felicitó a su hermana por su cumpleaños de una manera un tanto peculiar. A pesar de su distanciamiento, el duque de Arjona le envió un mensaje públicamente en televisión. "Me ha felicitado por la tele. Me parece muy bien, me ha hecho mucha ilusión, de verdad", aseguró la hija de la duquesa de Alba, sintiéndose "muy agradecida porque he tenido un montón de llamadas y WhatsApp y no sé qué".

Aunque no quiso desvelar el deseo que había pedido al soplar las velas de la tarta porque es muy supersticiosa, Eugenia Martínez de Irujo no le pide nada más a la vida que "Virgencita, que me quede como estoy". La inesperada felicitación de su hermano fue el broche de oro a un cumpleaños inolvidable. Tras abandonar el domicilio de Antonio Carmona y Mariola Orellana, reiteró que estaba "muy contenta y muy agradecida" y agradecida por este gesto.