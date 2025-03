Cate Blanchett confiesa el ritual matutino que le ayuda a mantenerse cuerda a los 55

El secreto de belleza de Cate Blanchett, de 55 años, está en sus rituales matutinos. La actriz equilibra su salud física y mental con un vaso de agua o un té, sus tratamientos cosméticos y el mindfulness. A estos tres pilares suma uno más que ha dado a conocer ahora: las inmersiones en agua helada.

Con ellas da la bienvenida al día y le da vitalidad para afrontar su apretada agenda de trabajo, a pesar de que, según ha confesado a "The Guardian", no consigue conciliar el sueño más que cuatro horas. El baño de hielo, afición que comparte con su marido, el dramaturgo Andrew Upton, resulta suficientemente vigorizante.

Menos duro que un parto

"Lo único que me mantiene medianamente cuerda ahora mismo es meterme en agua fría todos los días. Me levanto y me meto. Cinco minutos y todo vuelve a la normalidad. Porque tienes que conectar con tu situación actual", ha explicado Blanchett. Confiesa que es duro, pero leve si se compara, por ejemplo, con la experiencia del parto.

No es un ritual nuevo en sus vidas. Lo probaron hace tiempo y ya no pueden prescindir de esa sensación tras sumergirse unos instantes. "Solo tienes que respirar y estar ahí. Puedes resistir ese dolor o rendirte a él. Y ya lo he hecho tanto tiempo que puedo volver a ese lugar durante el día. De lo contrario, mi cerebro es como un Pac-Man", añadió.

Así es como recibieron el año nuevo. El matrimonio viajó al Ártico junto a sus cuatro hijos. Hicieron un agujero en el hielo y se sumergieron en el agua, desafiando una temperatura por debajo de los 30º C. Para describir el momento, dice que tuvo la sensación de que el tiempo se detenía. "Fue fabuloso".

La actriz Cate Blanchett en el Palau de les Arts, horas antes de recibir el primer Premio Goya Internacional Jorge Gil Europa Press

Esa energía positiva que recibe desde primera hora del día la aplica a cualquier faceta de su día a día: relaciones laborales, amistades, vínculos familiares o cualquiera de las cosas con las que le sorprenda la vida. "Es un nuevo día. Y simplemente intento empezar el día como quiero continuar: conectado y con el corazón abierto. Eso es lo que intento hacer".

Opiniones dispares

Las inmersiones en agua helada son cada vez más populares entre las celebridades. Joe Rogan o Jennifer Anniston se han sumado a esta práctica para reducir el estrés y mejorar su bienestar general. Los baños de hielo y las prácticas de crioterapia se han documentado desde el año 3500 a. C., pero la medicina aún discrepa sobre sus posibles beneficios. Algunas investigaciones han demostrado que los baños de hielo mejoran la función cardiovascular, reducen la inflamación y favorecen el bienestar mental al aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Sin embargo, un estudio de 2025 realizado en la Universidad de Australia del Sur descubrió que los niveles de inflamación de los participantes en realidad aumentaron una hora después de tomar un baño de hielo.

Además, aunque los niveles de estrés de los participantes se redujeron significativamente en las 12 horas posteriores a tomar el baño de hielo, no se observó una reducción notable inmediatamente, una hora, 24 horas o 48 horas después de la inmersión. "Ya sea que seas un atleta de élite o una persona que busca el bienestar a diario, es importante comprender los efectos de lo que sometes a tu cuerpo", advierte Tara Cain, una de sus investigadoras.

No existe investigación de calidad suficiente para determinar con exactitud quién se beneficia más ni cuál es el enfoque ideal para la inmersión en agua fría. Se necesitan más estudios a largo plazo, en poblaciones más diversas, para comprender sus efectos duraderos y sus aplicaciones prácticas.