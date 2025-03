Los okupas de la casa de Riverita ponen en jaque a los Rivera al acusar de abandono e intereses

Este lunes desde ‘TardeAR’ se informaba de la aparición de objetos personales de incalculable valor económico, pero sobre todo emocional, sobre Francisco Rivera Paquirri. Un lote exclusivo que ha aparecido en un vertedero de Barbate, Cádiz. Nada tiene que ver con lo que Isabel Pantoja custodiaba en Cantora y se negaba a entregar a los hijos de su marido, sino de aquellos otros recuerdos del diestro que tenía guardados su hermano Riverita en su casa gaditana. Esa en la que, tras su muerte, dos hombres se quedaron en calidad de okupas.

Cabe señalarse que el hermano del torero dejó entrar a estas dos personas cuando estaba en vida y convivió con ellos durante años. Le ayudaron durante su enfermedad y gracias a ellos logró sentirse algo menos solo. Y es que, tal y como destacan los okupas en conversación con el citado programa, ningún miembro del clan Rivera pasaba por ahí en los 14 años que lleva viviendo en su interior. Tampoco cuando cayó enfermo. Algo que ha molestado mucho a José Antonio Canales, que ha recibido este ataque personal desde el plató de Telecinco.

Los okupas de Riverita, sus principales apoyos

En ‘TardeAR’, después de mostrar un primer lote de objetos de Paquirri encontrados entre la basura, este martes han mostrado más hallazgos. Fotografías, documentos y objetos de gran valor personal para el clan taurino que, sin embargo, ha terminado en un vertedero de Barbate. Algo de lo que se apenaba su sobrino, destacando que “esa casa tiene 25 habitaciones, podían haberlo metido todo en una y cerrar la puerta”. Cree que “estos dos individuos lo han hecho para fastidiar, para hacer daño. No puedo entenderlo”.

Además, anunciaba que el caso “está denunciado”. Especialmente el hecho del desalojo que busca la familia para poder dar uso a la vivienda o sacarle su rendimiento. No pueden, pues tras la muerte de Riverita en 2021, los que vivían con él desde hacía una década haciéndole compañía se negaban a abandonarla. Una mansión de 600.000 euros que la familia quiere reclamar. Ante esta idea, desde ‘TardeAR’ han viajado hasta Cádiz para hablar con los okupas para conocer su versión. Lo que han dicho no ha gustado a la familia, pues no les deja en buen lugar.

La familia Rivera dio la espalda a Riverita, según los okupas

El okupa que ha concedido la entrevista dice no importarle lo que quieran los Rivera: “A mí me tiene que poner un bajo techo para cuidarme y estar con mis animales y ya está”. Una exigencia basada en el trabajo que ellos han realizado en la casa, especialmente con Riverita en vida atravesando una grave enfermedad y, según ellos, sin que su familia le ayudase o incluso visitasen: “La enfermedad que tenía eso lo hemos soportado dos hombres y lo hemos cuidado dos hombres, y manteniendo a ese hombre, José Rivera Pérez, el Maestro. Y si tuviese que volver otra vez a lo mismo, igual lo haríamos a cuidarlo otra vez”.

Antonio Canales Rivera, Enrique Ponce y Riverita Gtres

Su vida en casa de Riverita y a su cuidado no fue sencilla: “Trabajamos aquí, cuidándolo a él, las 24 horas del día, durante cerca de 4 meses y pico, aparte de los 14 años que llevo yo aquí. Vamos a defender por dónde haya que defender, y si pone un abogado, yo tengo otro. Yo he pagado 200 euros todos los meses, ese maestro no metía a nadie allí así porque sí. Si quieres un hueco había que pagarle. 200 euros que yo le pagaba todos los meses, no era al banco, él lo quería personalmente para él. Papeles no tengo ninguno. Hasta que llegó cierto punto que dijo se acabó, estaba harto de que le llevara yo a la clínica, que si la atención, que si tenía que ir al hospital, iba al hospital”.

La pregunta clave de la periodista: “¿Usted no ha visto a la familia nunca cuidar de Riverita?”. El okupa que oculta su rostro lo niega rotundo: “Yo es los 14 años que llevo aquí, yo no lo he llegado a ver nunca. Cuando le pasa lo que le pasa se preocupan, por qué. No vayamos a hacer egoísmo por el dinero. Nunca han llegado a decir voy a echar una canita ahí y voy a ver a mi hermano o voy a ver a mi tío. Hay que tener espíritu, hay que tener corazón y comportarse como personas, no como chusma”.

Antonio Canales Rivera, desde el plató, responde a los okupas, asegurando que “ayer me fui mal y hoy me iré peor, porque esto me remueve mogollón de cosas y aquí la historia la cuenta cada uno como le interesa. No le voy a quitar su historia, porque es suya, pero yo también tengo la mía y no tiene nada que ver con la suya. Lo único que quiero decir que, efectivamente, hay algo que dice al final de ‘no comportarse como una chusma’”. Ahí lo deja. Dice que su madre, Teresa Rivera, tan solo ha dicho que “eso no es suyo, ¿cómo pueden hacer eso?”. No quiere responder a las acusaciones de abandono de su tío y confía en que la justicia al final les dé la razón y, de paso, también la casa valorada en 600.000 euros.