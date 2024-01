Un jurado de "Operación Triunfo" desvela su sueldo por día: "Daría para un alquiler de mil euros en Madrid"

Diariamente miles de personas se unen en los debates en redes sociales sobre la nueva edición de "Operación Triunfo" que emite Amazon Prime Video. En esta entrega, presentada con elegancia por Chenoa, hemos conocido Violeta Hódar, Denna, Salma, Chiara, Álvaro Mayo, Martín Urrutia, Ruslana, Naiara, Lucas Curotto, Juanjo Bona.., y al resto de concursantes.Las conversaciones enganchados al canal 24 horas genera trending topic diario y generan más engagement en Internet. Las galas suben como la espuma y las escuchas de los temas en plataformas como Spotify lo han convertido en el formato del momento.

Además de los concursantes, la labor de los profesores de la Academia y de la presentadora, hay otras cuatro personas que acaparan el interés de los espectadores de "OT". Hablamos del jurado formado de manera fija por Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, más el juez invitado de cada semana. Es cierto que el foco mediático está puesto en Chenoa y los triunfitos, pero la labor de juez, aparte de valorada, cada día más, nos hemos enterado que está muy bien remunerada. Así, en una entrevista concedida con Los 40, Cris Regatero, contestó a todas las preguntas sobre el concurso, incluido el sueldo.

Entre las cuestiones que le plantearon destaca la de si tiene algún favorito para ganar "OT 2023", a lo que contestó con sinceridad: "A día de hoy me ha sorprendido mucho y se le está poniendo cara de finalista a Ruslana. A Naiara probablemente también. Aunque la última gala ha pinchado un poco, creo que ha venido haciendo un concurso muy bueno también Martin, por ejemplo. He ido cambiando, porque luego Paul también me gusta mucho. Todos los que están ahora, ojo, ¿eh?". Enseguida los conductores quisieron hablar de dinero, y Regatero confirmó que los jueces y la presentadora cobran por cada gala, aunque el sueldo de Chenoa es mayor, al menos, que el suyo.

Pero concretando más sí que aseguró que con el sueldo de una noche "daría para un alquiler de mil euros en Madrid, pero viviría así, ahogada. Me parecería tirar el dinero e ir un poco apretada, pero por dar, daría". Y haciendo un juego, explicó que para expresarse mejor, el dinero se contabiliza en "bolsos de Loewe" y que podría con el dinero de cada gala, pagar la mitad de uno de esa marca. Haciendo el cálculo, y teniendo en cuenta que los Loewe cuestan entre 1.500 y 3.500 euros. Si con mil va ajustada, su sueldo estaría más cerca de los 1.500 euros.