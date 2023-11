Chenoa zanja la polémica con Bisbal en Los 40 Music Awards

Los 40 Music Awards Santander 2023 ha acercado este viernes a numerosos artistas del plano nacional e internacional. Una noche en la que la música tenía todo el protagonismo; sin embargo, dos de sus asistentes han destacado de entre el resto por su manera de relacionarse, o más bien por la manera de no hacerlo. David Bisbal y Chenoa comparten un tenso pasado que ha ido incrementándose con el tiempo. Esta ha sido la primera ocasión que ambos se dejaban ver juntos en público desde hace siete años en ‘OT: El reencuentro’.

Y es que la polémica que rodea a ambos artistas se incrementó cuando el almeriense publicó recientemente su documental en Movistar+, pieza audiovisual en la que no mencionaba a Chenoa, algo muy criticado por sus fans.

Chenoa está muy molesta por la omisión de su relación con Bisbal en su documental GTRES

Durante el photocall de Los40 ambos han posado para los medios, aunque tras un breve posado David Bisbal se ha marchado rápidamente para no tener que hacer declaraciones a los medios y huir de la tensión generada. Por su parte, Chenoa ha hablado para los medios largo y tendido sobre sus nuevos proyectos y, evidentemente, sobre David Bisbal. “Ahora mismo coincidir es lo normal en un evento de música, es lo más normal del mundo” ha dejado claro la cantante para luego insistir en que “yo no tuve ningún problema ni lo tengo, y todo me parece estupendo”, ha espetado mientras pedía que no se pusieran palabras que no habían salido de su boca como suyas.

A la hora de la gala, pese a que sus mesas estaban bastante próximas, hubo una interacción prácticamente nula entre ambos. Sin embargo, ha sido imposible que Bisbal ignorara por completo la presencia de Chenoa, ya que cuando ha subido a recoger su premio y dar un pequeño discurso, uno de los fans de la cantante ha gritado ‘Viva Chenoa’ en protesta por la actual polémica existente.

En cuanto a los nuevos proyectos profesionales de Chenoa, ha hablado a los medios sobre esta nueva etapa que se presenta como un soplo de aire fresco. “Arrancamos ya el 20 de noviembre, así que estamos muy contentos” habla sobre la nueva edición de Operación Triunfo que presentará ella y se emitirá mediante Prime Video. “Hay muchísima gente que ha salido de esta plataforma: Manuel Carrasco, Pablo López, Aitana... Al final sigo aquí, cerrando un círculo precioso, presentando Operación Triunfo, de donde yo salí. Estoy encantada de haber salido de ahí y de volver”, finaliza la artista.