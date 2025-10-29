Chris Evans y Alba Baptista, padres de su primer hijo

En tiempos donde las redes lo exponen todo, Chris Evans y Alba Baptista siguen siendo la excepción. La pareja de actores, que unió sus vidas en 2023, ha dado la bienvenida a su primer hijo, una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores y, sobre todo, a un matrimonio que ha hecho de la intimidad su refugio.

El bebé nació el pasado 25 de octubre en Massachusetts, según adelantó el medio TMZ. Ni el sexo ni el nombre del recién nacido han trascendido: una decisión que no sorprende en una pareja acostumbrada a mantener su vida personal bajo llave. Lo poco que se sabe proviene de fuentes cercanas, que aseguran que "están felices y saludables, disfrutando plenamente de su nueva etapa como padres".

Complicidad

Evans, de 44 años, y Baptista, de 27, han construido su historia de amor con la misma discreción que ahora define su paternidad. Se conocieron en 2021 -según se rumorea, durante el rodaje de The Gray Man en Praga-, aunque ninguno de los dos ha confirmado ese detalle. Lo cierto es que no fue hasta noviembre de 2022 cuando fueron vistos por primera vez juntos, paseando de la mano por Central Park, en una de esas imágenes que, sin buscarlo, destilan complicidad real.

Chris Evans, el Capitán América, es uno de los protagonistas FilmAffinity

Desde entonces, su relación se ha desarrollado entre viajes, proyectos cinematográficos y un deseo constante de preservar la normalidad. En 2023, Evans publicó por primera vez un vídeo junto a su pareja: una recopilación de momentos domésticos -risas, viajes, miradas- que confirmaban lo evidente sin necesidad de palabras. Meses después, la pareja se dio el "sí, quiero" en dos ceremonias privadas: una en Cape Cod, rodeados de familiares y amigos -entre ellos, los inseparables Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner o John Krasinski-, y otra en Portugal, tierra natal de la actriz.

"Fue agotador planearlo todo, ¡demasiado!", reconocía entre risas el intérprete de Capitán América en una entrevista, aunque no tardaba en añadir que "casarse con la mujer de mi vida fue realmente genial".

Aquel amor maduro y cómplice ha encontrado ahora su siguiente capítulo. El nacimiento de su primer hijo no solo consolida una relación que ha sabido escapar del ruido mediático, sino que también revela una faceta íntima de Evans, tan acostumbrado a los papeles heroicos como reacio a mostrarse vulnerable fuera de la pantalla.

Y quizá esa sea la verdadera historia detrás del mito: un héroe sin escudo, un padre primerizo y una mujer que ha cambiado el ritmo de su vida. Lejos del universo Marvel y de los estrenos multitudinarios, Chris Evans y Alba Baptista escriben su propio guion: el de un amor que no necesita testigos.