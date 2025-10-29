Jedet reivindica su fe ante el éxito de Rosalía: "Ahora el cristianismo os parece cool"

El nuevo tema de Rosalía, “‘Berghain”, ha vuelto a poner de relieve su talento camaleónico, pero esta vez con un envoltorio más místico. El videoclip, plagado de símbolos religiosos, mezcla la imaginería cristiana con la estética contemporánea, generando un contraste que es puro arte visual y provocación calculada.

Los símbolos religiosos se entrelazan con una narrativa que parece buscar un diálogo entre lo divino y lo humano. Rosalía no solo canta: construye un universo estético en el que la fe deja de ser un tema tabú para convertirse en lenguaje artístico.

En los últimos meses, esa tendencia se ha multiplicado. La religión, que durante la primera mitad del siglo XXI se consideró anticuada o incluso polémica, ha resurgido como fuente de inspiración y símbolo de autenticidad. Cada vez más artistas, desde los más alternativos hasta las grandes estrellas del pop, se apropian de la iconografía cristiana para expresar su propia espiritualidad. La fe ha dejado de esconderse: ahora se muestra con orgullo, se canta y se filma.

Una tendencia de la que la también artista, cantante y actriz, Carmen Jedet, se considera una suerte de pionera. Cierto es que fue de las primeras en defender su fe cristiana en redes sociales, un gesto que llamó la atención de sus seguidores, teniendo en cuenta que forma parte del colectivo transexual, uno de los más estigmatizados por la religión, y que le costó numerosas críticas.

Portada de "Lux", de Rosalía Noah Dillon

Testigo del aplauso colectivo que ha generado el nuevo tema de Rosalía y su clara inspiración en la iconografía religiosa, Carmen Jedet ha invitado a sus más de 400.000 seguidores a reflexionar sobre el escarnio al que la sometieron por defender su fe años atrás: “Durante años se han burlado de mí por hablar de mi fe y de mi relación con Dios. Curioso ver cómo ahora el imaginario cristiano se vuelve ‘tendencia’ y de repente a todos les encanta. Ahora cuando el cristianismo cotiza como estética os parece cool”.

Una profunda reflexión que algunos han entendido como un ataque a Rosalía. Nada más lejos de la realidad, Carmen Jedet se ha declarado como una fan más de la artista, asegurando que tan solo quería poner el foco en cómo las tendencias cambian la perspectiva del público sobre ciertos asuntos, especialmente los relacionados con la religión: “Mi historia anterior no va por Rosalía. La amo y admiro con todo mi ser desde siempre. Ella, como yo, siempre ha hablado de su fe y su relación con Dios. Va por los catetos que critican y luego se suman a algo solo porque creen que ahora es cool”.