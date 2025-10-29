Alejandra Osborne abre la puerta a una futura reunión familiar con Gabriela Guillén: "Debería de organizarlo mi padre"

Tras la entrevista de Eugenia Osborne en "¡De Viernes!", su hermana Alejandra ha reaparecido en la exclusiva experiencia WORLD OF COFFEE de la firma WMF y se ha sincerado ante las cámaras sobre Gabriela Guillén, reafirmándose en su intención de conocer al bebé en un futuro no muy lejano.

Una posible reunión familiar

La hija de Bertín no descarta que se produzca un encuentro familiar y conozcan a David, el hijo del cantante de rancheras y Gabriela Guillén nacido el 31 de diciembre de 2023. "Ya lo he dicho muchas veces que creo que tiene que ser un momento muy especial, familiar y que sea guay... No que estemos todos juntos y un día 'oye Gaby, ¿qué voy yo?' No, yo creo que debemos estar todos y organizarlo bien", ha expresado Alejandra Osborne.

Aunque no sabe cuándo se producirá este reencuentro, la empresaria cree que debería organizarlo su padre. "Habrá que hablar con él y decirle, 'oye, vamos a hacer algo, que venga al campo y que estemos todos juntos'", ha explicado la hermana de Eugenia sobre cómo debería de organizarse esta esperada cita familiar.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Tal y como ha explicado, ella no conoce a Gabriela Guillén y tan solo la ha visto en tres ocasiones: "Una fue en una cena que éramos varias personas, que estaba Eugenia. En el campo un par de veces, que vinieron a hacer unas fotos... y en una fiesta en la que le saludé y ya". Aún así, ha reconocido que todo puede cambiar y ha expresado sus deseos de tener un acercamiento con la modelo. "Realmente no hemos tenido ningún tipo de relación, entonces es complicado... yo no me he sentado con Gaby a contarle mi vida nunca. Quizás, a lo mejor, deberíamos de hacerlo y ponernos al día las dos, pero no se ha dado el caso".

Del mismo modo que Alejandra, Eugenia Osborne, tras su entrevista en "¡De Viernes!", se reiteró en sus deseos de conocer a su hermano. "Sí, eso ya lo he dicho antes, es algo que lo haremos en familia y cuando llegue el momento", declaró ante las cámaras.

Alejandra defiende a su padre

La hija de Bertín Osborne también ha salido en defensa de su padre por no haber estado al lado de su hijo en determinados momentos. "Los hombres no son como las mujeres, los padres no son como las madres, eso para empezar, porque a mí me ha pasado lo mismo mil veces y también te digo que es que viven en ciudades diferentes, es que no están en el día a día juntos, es un poquito complicado todo", ha justificado Alejandra.