Lucía Rivera, muy tajante sobre Eva González: "Yo siempre fui muy conciliadora, te lo aseguro"

Las estrellas del cielo madrileño palidecieron ayer frente al brillo de las joyas de Rabat, la firma catalana que, como cada año, reunió a rostros muy conocidos de la esfera social para celebrar su velada más “Magnificent”. Entre ellos se encontraba Lucía Rivera, que en el refinado espacio Monbull Jorge Juan de la capital coincidió con su madre, Blanca Romero; su prima, Cayetana Rivera; y su tía política, Lourdes Montes, esposa de Cayetano Rivera.

La familia es para Rivera uno de sus pilares fundamentales, una idea que se ha reforzado con el paso de los años. “Los míos son la mayor joya que tengo. Yo creo que cuando vas creciendo te vas dando cuenta realmente de eso, del apoyo que tienes en ellos. Valoramos más la familia cuando estamos más mayores. Que tengo 26 años, soy joven, pero creo que cuando vas creciendo te vas dando más cuenta de lo que es importante”, se sincera la modelo.

Una familia tan unida como mediática, sobre todo en el caso de sus padres. En lo que a Cayetano Rivera respecta, el torero atravesó un momento complicado este verano tras ser detenido por la policía a raíz de un enfrentamiento en un restaurante de comida rápida en Madrid. Una polémica sobre la que Lucía Rivera prefiere no pronunciarse, aunque no duda en defender al diestro: “Es un tema muy delicado, pero mi padre no es una persona agresiva”.

Lucía Rivera en Rabat Magnificent Gtres

Otro de los nombres conocidos vinculados a su familia es Eva González, exmujer de su padre y madre de su hermano Cayetano. Se conoce que la relación entre ellas nunca fue muy estrecha, una percepción general que se reforzó después de que la propia Lucía confesara en su libro, “Nada es lo que parece”, que nunca fue “del agrado” de la presentadora.

Aun así, Lucía se alegra de todo lo bueno que pase a la madre de su hermano, incluido el nuevo romance que se le atribuye: “No he visto nada en la prensa, he estado en Asturias y no he tenido tiempo de ver los novios de nadie. Con ver el mío me vale, los de los demás me dan igual. Pero oye, ojalá sea feliz”.

Lucía Rivera insiste en que “le deseo lo mejor a todos”, unas palabras cargadas de buenas intenciones que llamaron la atención de la prensa: “Qué conciliadora”, a lo que la modelo responde con contundencia: “Siempre fui muy conciliadora, te lo aseguro”.