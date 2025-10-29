Invitado
Quién es Christopher Lloyd, la leyenda del cine que acude esta noche a 'El Hormiguero' a sus 87 años
El actor conversará esta noche con Pablo Motos debido al reestreno de 'Regreso al futuro', su participación más reconocida
A sus 87 años, Christopher Lloyd sigue siendo un icono de la cultura popular. Su rostro, asociado desde los años 80 al del científico Emmett 'Doc' Brown de 'Regreso al futuro', es sinónimo de imaginación, locura creativa y talento actoral. Pero detrás de este carismático personaje se encuentra un intérprete con una trayectoria teatral sólida y una carrera que abarca más de seis décadas.
Nacido en Stamford (Connecticut) en 1938, Lloyd comenzó su carrera sobre las tablas de Nueva York, formándose en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre. "Era muy tímido… nunca me sentí cómodo en los programas de entrevistas porque no sabía qué decir", ha confesado en más de una ocasión, recordando sus primeros años en el oficio. Su debut cinematográfico llegó en 1975 con 'One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco)', cinta ganadora del Óscar que marcó el inicio de su despegue en Hollywood.
Del teatro al fenómeno pop
El verdadero salto a la fama llegó con la serie 'Taxi' (1978-1983), donde interpretó al delirante reverendo Jim Ignatowski, un papel que le valió dos premios Emmy y lo consagró como un actor de comedia con un talento inigualable para el absurdo. Sin embargo, sería en 1985 cuando su nombre quedaría grabado en la historia del cine al dar vida al excéntrico inventor de la máquina del tiempo. "No hay otro personaje que haya durado tanto… 'Regreso al futuro' se niega a desaparecer", aseguró el actor en una entrevista reciente.
Desde entonces, Lloyd ha demostrado una versatilidad poco común. En los años noventa brilló como el inquietante juez Doom en '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' y como el carismático Tío Fétido en 'La familia Addams'. Su carrera, lejos de anclarse en la nostalgia, continuó con apariciones en producciones de televisión, doblaje de animación y proyectos independientes, manteniendo viva su presencia en la industria.
A nivel personal, el actor mantiene un perfil bajo y una vida alejada del ruido mediático. En 2016 contrajo matrimonio con Lisa Loiacono, su actual pareja, y se muestra agradecido por poder seguir trabajando. "Nunca pensé que este viaje duraría tanto, pero sigo disfrutando cada oportunidad que me da actuar", ha reconocido.
