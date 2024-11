Christian Gálvez se deshace en halagos hacia Patricia Pardo y desvela si tienen pensado ampliar la familia

Christian Gálvez está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. El presentador de Mediaset acaba de presentar "Te he llamado por tu nombre", su última novela, y triunfa en las tardes de Cuatro con "Boom".

Esta mañana, Gálvez ha atendido a los medios durante la presentación de su libro y no ha dudado en deshacerse en halagos hacia Patricia Pardo, su mujer, después de que la periodista le dedicase unas bonitas palabras en Instagram por la publicación de su novela ante los micrófonos de Europa Press.

"Tenía claro que lo que quería en mi vida era ser padre y ha llegado con quien tenía que llegar, el amor no se esconde", ha declarado el escritor sobre Patricia Pardo y su relación. Ambos se convirtieron en padres de su primer hijo en común el 22 de diciembre de 2023 y están volcados en Luca, el pequeño de la familia. "Cuando hablo de amor y de pasión, no hay mensajes subliminales, ahora estoy lleno de amor", ha añadido, asegurando que "he aprendido mucho de mi mujer, una periodista de raza y a ponerme ese armazón".

El escritor es consciente de que muchos piensen que "que todo fue vertiginoso, pero es que en el momento que Patricia me presenta a sus hijas ya estábamos casados, es que en ese momento está poniendo en tu confianza lo que ella más quiere en el mundo". Sobre si tienen pensamiento de ampliar la familia, Christian Gálvez ha reconocido que "no lo sé, no te digo ni que sí ni que no, quién sabe".

Patricia Pardo, su mayor fan

"Cuando se persevera en la vida se consiguen todos los propósitos. Es cuestión de voluntad y de fe. Qué orgulloso estará Luca cuando alcance a entenderlo… Ojalá todos puedan conocer todo lo que significa este libro para ti. Te adoramos, papi", escribió la periodista hace unos días en Instagram junto a una fotografía del pequeño Luca tocando el nuevo libro de Christian Gálvez y . "Vosotros sois mi propósito", respondió el escritor.

El matrimonio es una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y se admiran mutuamente. De hecho, siempre que tienen ocasión, se deshacen en halagos hacia el otro, dedicándose numerosas muestras de amor.