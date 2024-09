El reproche de Patricia Pardo a sus jefes en pleno directo en favor de su marido, Christian Gálvez: "La tele no es justa"

Christian Gálvez no daba pie con bola tras la marcha de “Pasapalabra” a Antena 3. Ninguno de los siguientes concursos que se le confiaron tuvieron el éxito esperado y el presentador se quedó en “barbecho” una temporada. Ahora, por fin vuelve a ponerse ante las cámaras para conducir “Boom”, uno de los proyectos que Telecinco ha presentado en el FesTVal de Vitoria.

Gálvez ha intervenido en pleno directo desde “Vamos a ver”, el programa que presenta su mujer, Patricia Pardo, y madre de su hija. La periodista se ha mostrado de lo más orgullosa y ha enviado un mensaje de felicitación y apoyo público a su marido: “Te quiero decir que en casa, todas tus chicas, tu bebé, tu familia -la de carne, la política-, todas, especialmente yo, estamos tremendamente orgullosos y muy felices porque por fin tienes un programa. Es verdad que tienes un programón, pero más grande eres tú. Mucho más grande”.

Unas palabras que han emocionado a Gálvez, muy ilusionado con el nuevo reto que tiene por delante y que deberá conjugar con su reciente paternidad: “Es el primer programa que presento como padre”.

Además, Pardo no se ha mordido la lengua y no ha tenido reparos a la hora de ser algo crítica con la cadena en la que trabaja por haber tardado en encontrar un programa en el que Gálvez pudiera encajar: “Creo que era una injusticia y un sinsentido que un gran profesional como tú, con las tablas, el tesón y la lealtad a la cadena, no tuviera programa”.

A sabiendas de que en la televisión no basta con el talento, Pardo también ha deseado suerte a su marido de cara a su nuevo proyecto, con la esperanza de que esta vez sí la audiencia respalde al que parece ser el hombre de su vida: “Es verdad que a veces la tele no es justa, y por desgracia tú ahora necesitas suerte, pero todo lo demás lo tienes sobradamente”.

Tras terminar la conexión con su compañero -de profesión y de vida-, Patricia Pardo ha reconocido lo nerviosa que le pone entrevistar en pleno directo a su marido: “Llevo todo el fin de semana muy nerviosa y diciéndole que no sabía qué preguntarle porque es complicado. Le he dado muchas veces y he pensado que no me gustaría que tú mujer, Paty, frenase lo que le diría Patricia Pardo, presentadora, a su compañero Christian Gálvez”.

Lo que ha quedado claro tras esta conexión es que siguen tan enamorados como el primer día, tanto que Pardo es capaz de dar un tirón de orejas a su cadena por dar la cara por su marido y demostrar su valía como presentador.