Christian Gálvez y Patricia Pardo, sobre si volverán a ser padres: “Os vais a enterar sí o sí… si pasa”

Christian Gálvez y Patricia Pardo están viviendo al máximo uno de los momentos más dulces de su vida. Tras el nacimiento del pequeño Luca el pasado 22 de diciembre, la pareja ha relegado al mínimo sus salidas en solitario. Sin embargo, este martes se han dejado ver en la cena solidaria de la Fundación Querer. Un momento en el que los mediáticos padres aportan su granito de arena al mismo tiempo que desvelan, a grandes rasgos, sus planes de futuro.

Patricia Pardo, que reconoce que no es capaz de desconectar “nunca” de su faceta como madre, ha desvelado que esta sería la “segunda escapada que hacemos sin bebé”. El motivo principal es que al seguir dándole el pecho resulta “difícil escaparnos”. Pero el apego incondicional al pequeño también influye en gran medida: “Cuando nos vamos siempre dejas un pedacito de corazón en casa, un pedacito de alma y de mente, pero ya deseando volver a verle porque es la mayor ilusión de nuestra vida”, añadía Christian señalando lo feliz que está en su recién estrenada paternidad.

Christian Gálvez y Patricia Pardo con el pequeño Luca Gtres

“Yo no esperaba quererlo tantísimo como lo quiero, es impresionante. Es verdad eso que dicen que el corazón se multiplica, es una pasada. Lo quiero un montón, es mi bebé, mi niñito. Yo adoro a mis niñas, pero es que el niño es tan chiquitín, tan vulnerable”, desvelaba la presentadora de “Vamos a Ver” sin poder contener su emoción. Patricia Pardo está muy entregada a su profesión, pero “me muero todas las mañanas por volver a casa”.

El pasado domingo fue el Día de la Madre, el primero que vivían como una familia de cinco, y no ha dudado en relatar el momento como “un festival. Tenía globos en casa, las niñas encantadoras, él como siempre entregadisimo. El bebé no se entera de nada, pero estaba allí alucinando con todo lo que había y no pudimos estar más felices y contentos con nuestros niños”.

Lo cierto es que la presentadora tiene experiencia como madre, pero con la incorporación del pequeño Luca a la familia asegura que “estoy aprendiendo muchísimo”. Quien no se queda atrás es su marido Christian Gálvez al que define como “impresionante. Yo madrugo mucho y al final el que se come el marrón de quedarse con un bebé de teta que tenemos mucho apego y al final falta mamá es él. Cuando no está mamá el que se queda toda la mañana con él es Chris”, estallaba en elogios.

La noticia de su embarazo, cuando ya estaba de cuatro meses, vino de la mano del anuncio de su boda… Que había tenido lugar hace un año y no quisieron darla a conocer. Sin embargo, si llegara el momento de quedarse de nuevo embarazados es bastante probable que no tarden tanto en soltar prenda: “Os vais a enterar sí o sí… si pasa”, decía la presentadora antes de lanzar su reflexión: “Yo he aprendido a no decir de esta agua no beberé. No vamos a decir nada por si acaso, estamos felices, muy agradecidos y acostumbrándonos a ser cinco que no es poco”.