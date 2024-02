El clan Janeiro se suma a las protestas de agricultores: "Vivimos una situación muy complicada"

Miles de agricultores en toda España, siguiendo el ejemplo de sus compañeros europeos, han tomado las calles de las principales ciudades para protestar por la situación precaria que sufren desde hace meses. Las “tractoradas” ya han invadido las carreteras de Murcia, Barcelona, Castellón o Cádiz, donde entre los trabajadores del campo indignados se ha colado alguna que otra cara conocida.

Se trata de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, la cuñada y hermano de Jesulín de Ubrique. La familia tiene fincas y aunque son conocidos por su presencia en los medios de comunicación, lo cierto es que la tierra también es una de sus formas de vida.

De hecho, Jesulín de Ubrique cuenta en Ambiciones con su propio proyecto ganadero, después de hacerse con vacas y sementales procedentes de Núñez del Cuvillo que cría para destinarlas a las corridas.

El torero Jesulín de Ubrique, en su finca Ambiciones, en Prado del Rey (Cádiz)

"Estoy abrumada por todos los mensajes que me habéis mandado apoyando a los agricultores, ganaderos, pescaderos… porque estamos viviendo una situación muy complicada". lamenta Trapote, periodista reconvertida en mujer de campo.

La cuñada de Jesulín de Ubrique es consciente de existen muchos factores que han provocado la precarización de la agricultura, pero pone el foco en los que está en sus manos combatir: "La sequía, las plagas o la guerra de Ucrania también nos ha hecho mucho daño, porque las semillas que usamos venían de allí. Son cosas que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar son los precios, un sistema de precios abusivos. (Los proveedores) están pagando (a los productores) ocho céntimos por un kilo de limón, y luego lo venden por un euro y pico". Una forma de especulación que ella tacha de "prostitución de los precios".

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro junto a otros agricultores en las protestas Redes sociales

Trapote ha compartido una imagen en la que posa durante la "tractorada" junto a Víctor Janeiro y otros compañeros del campo, y aunque no hay rastro de Jesulín de Ubrique en la instantánea, la periodista deja claro que "él también está muy implicado, el también tiene un tractor".

Por último, aunque entiende que los máximos responsables son los proveedores y las grandes superficies, Trapote también apela a la responsabilidad del consumidor: "No compremos producto que no sea español. Apostemos por las fruterías de barrio y no por las grandes superficies, donde es muy difícil averiguar la procedencia del producto".