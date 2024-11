El comprometido momento de David Bisbal en pleno concierto

David Bisbal vivió un complicado momento durante su reciente concierto en el Arena de Buenos Aires el pasado jueves. El artista almeriense, que se encuentra en plena gira de su "Volaré Tour", estaba actuando cuando su pantalón de cuero se rasgó de arriba a abajo en la zona de la entrepierna. El momento ocurrió durante el adelanto de su villancico de Navidad y el momento no tardó en convertirse en viral en redes sociales. A pesar de ello, y como ha ocurrido en otras ocasiones, el cantante supo salir airoso del momento y tomárselo con naturalidad.

David Bisbal estaba en plena actuación y se encontraba interpretando la canción "Fama de diabla", a la que se unieron los cantantes Pablo Tamagnini de La K'onga y Emanero, cuando al agacharse su pantalón de cuero rojo se abrió a la altura de la ingle.

"¿Esto qué es? Me he hecho un Laura Pausini, pero... Se me ha roto todo, macho", explicó al público entre risas. El artista hacía así referencia a un incidente que sufrió la italiana en Perú en 2014, que estaba terminando el concierto cuando la bata que llevaba puesta se levantó por culpa del viento. La artista italiana explicó después que "fue un accidente que me hace sentir muy avergonzada porque nunca he estado en esa situación", aclarando que no se trataba de "una estrategia de marketing" y puntualizando que "no estaba desnuda" debajo de la bata.

Después del incidente, David Bisbal, agradeció la participación de los artistas sobre el escenario y salió corriendo para cambiarse y continuar con el show.