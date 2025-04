Amelia Bono desvela cómo ha sido su reencuentro con Raphael y Natalia Figueroa en Ibiza

Amelia Bono ha disfrutado de unos días de desconexión con sus amigas en Ibiza. La influencer hizo las maletas nada más comenzar la Semana Santa y viajó hasta la isla con su círculo más cercano.

Reencuentro con sus exsuegros

Ya de vuelta a Madrid, la hija de José Bono ha desvelado en el aeropuerto ante las cámaras que ha coincidido con Raphael y Natalia Figueroa, sus exsuegros, en Ibiza. -"Claro que sí", ha revelado la influencer con una sonrisa al ser preguntada sobre si había estado con los padres de Manuel Martos en la isla. "Está todo fenomenal" y "todo muy bien", ha añadido Amelia.

"Me lo he pasado muy bien, he desconectado con mis amigas y muy bien", ha confesado la creadora de contenido. A pesar de su encuentro con Raphael, Bono no ha querido pronunciarse sobre ninguna cuestión relacionada con la vuelta a los escenarios del artista. "Ya lo ha contado él, así que ya está. Venga ya, porfa. Yo no sé nada, así que, de verdad, todo lo ha dicho él y no tengo nada que decir. Gracias", ha zanjado la influencer.

Los próximos planes de Amelia Bono en Semana Santa

Una vez finalizado su viaje con amigas a Ibiza, Amelia Bono disfrutará los últimos días de Semana Santa con sus hijos y Manuel Martos. "Me voy a ir con amigos, me toca. Los niños se van unos días con Manu, otros días conmigo y otros días juntos, o sea que todo fenomenal", reveló la influencer durante la fiesta del 50 aniversario de la firma de belleza "La Roche Posay". "Cuando hay niños de por medio pues es que no puede ser de otra manera. Es el padre de tus hijos y al final, si te llevas mal, es peor para los chicos. Y hay respeto, admiración... Todo muy bien, yo estoy muy bien y eso es lo importante", añadió.