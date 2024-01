La coronación de Federico y Mary de Dinamarca y la nueva ilusión de Fabiola Martínez, protagonistas de las revistas del corazón

El pasado domingo, 14 de enero, se produjo un cambio de era en el reino nórdico. Federico y Mary de Dinamarca suben al trono y hacen historia entre lágrimas y besos, titula la revista "'Hola!" en su portada de hoy, miércoles 17. Una nueva era comienza. Dinamarca ha despedido a una Reina muy querida, pero ha ganado dos Reyes que levantan pasiones.

Louis y Marie Ducruet presentan a su hija, Victoire, la primera nieta de Estefanía de Mónaco: "Hoy, gracias a ella, ya no tenemos las mismas prioridades", asegura el hijo de la princesa.

Después de volver a ser madre con 49 años, Sofía Mazagatos y la pequeña Amanda disfrutan de un paseo por Madrid. "Un milagro que se ha hecho realidad", reflexionaba la modelo tras dar a luz a su segunda hija con el empresario Tito Pajares, con quien cumple ahora 15 años de amor.

Claudia Osborne y Mónica Oliart, la complicidad de dos cuñadas, titula la misma publicación. Juntas han sido fotografiadas de compras por Madrid. Aunque ya no queda nada para que se produzca el nacimiento de la que será su segunda hija con José Entrecanales -a quien llamarán Violeta-, la "coach" de la familia Osborne continúa haciendo vida de lo más normal.

La revista "Semana" cede todo el protagonismo a Jesulín de Ubrique. El torero ha celebrado su 50 cumpleaños, pero la fecha no ha estado ausente de una polémica que ha implicado a Belén Esteban, por la ausencia de su hija Andrea en la celebración familiar. "Qué suerte tenéis que no me dejan hablar, pero sabéis que lo que merece la pena es la palabra AMOR, cosa que no tenéis ninguno de vosotros. Si hablara, no podríais salir a la calle de vergüenza que os daría, pero YO calladita me merece más la pena y por favor que no me llamen las revistas ni medios de comunicación porque no voy a decir NADA. No por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero".

Roberto Leal: "Mis hijos se han acostumbrado a verme en la tele", titula la revista. El presentador de "El Desafío" es una de las caras más queridas de Antena 3.

La portada de "Lecturas" es para Isa Pantoja quien enseña todos los rincones de su casa: "Me duele que mi madre no hable con mi hijo", destaca. Tres meses después de su boda con Asraf, Isa muestra cómo es su vida de casada, en la que su madre sigue sin jugar ningún papel. "Hay relaciones de familia que se rompen y ya está", dice con pena y resignación.

"Diez Minutos" te muestran las fotos de Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, divirtiéndose con un amigo en la noche de Madrid. La venezolana confiesa

que tiene el corazón abierto y que está dispuesta a volver a enamorarse.