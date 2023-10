Roberto Leal: "Con tantos países estoy deseando ver la mascota del mundial 2030"

Aún recuerdo su emoción, y la del equipo, el día que se despidió de «Espejo Público» allá por 2014, destino «España Directo» (TVE). Un camino que luego le llevaría a presentar «Operación Triunfo». A Roberto Leal (Alcalá de Guadaira, 1979) la gente le ha querido siempre. Mucho antes del Premio Ondas. Antes de que las 25 palabras del famoso rosco hicieran millonario a Rafa Castaño o él, imprescindible en Atresmedia. Igual es porque defiende su acento sevillano. Porque ejemplifica la sencillez como pocos. Quién sabe si por eso le paran por la calle para pedirle audios, como si su voz contagiara suerte e hiciera que lloviera confeti. Si con estos mimbres ya era el cuasi perfecto, el presentador de «Pasapalabra» y «El Desafío» ahora se lleva a su madre al trabajo. Mercedes va a ser su compañera en «Casafantasmas», un programa de cosecha propia para Atresplayer donde descubren lugares «misteriosos o con leyenda».

Pregunta: ¿Cómo se consigue ser el Iniesta de la pequeña pantalla?

Respuesta: Jajajja, hombre... Eso son palabras mayores. Estoy muy lejos de ser «el Iniesta» de la televisión. Se trata de trabajar mucho, saber de dónde vienes y hacer equipo, mira, esto sí que lo hacía Iniesta.

P: Mientras estudiaba periodismo fue cajero de supermercado. Antes, había trabajado de albañil con su padre. Con esto aprendió...

R: Que nadie te regala nada y que nunca sabes lo que te espera de un día para otro. En aquella época lo último que pasaba por mi cabeza es que algún día estaría presentando programas.

Roberto Leal junto a su madre Mercedes Redes Sociales

P: Cuentan que cuando arrancó en «OT» le empezaron a salir canas. ¿Entiende mejor a los presidentes de Gobierno desde entonces o más con la que está cayendo?

R: Desconozco si hay una explicación científica que asegure que en épocas de estrés, de cambios, de emociones fuertes, tu pelo se tiña de blanco pero en mi caso fue así y me ha venido hasta bien. Mi padre también tenía esos momentos de estrés y perdió el pelo a los 20 años así que ¡bienvenidas sean las canas!

P: Aitana y Amaia son dos de las grandes triunfadoras de esa hornada de artistas. La catalana ha sido noticia por su coreografías sexys y la vasca ha debutado como actriz. ¿Para usted siempre fueron un «sí»?

R: Lo fueron y lo siguen siendo. Cuando alguien tiene magia, cuando se tiene ese «no se qué», se transmite sin imposturas.

P: En sus inicios fue reportero asfáltico. ¿Hay algún truco para transmitir en televisión o usted lo aprendió en la calle?

R: Supongo que las horas de directo en la calle te van haciendo un callo que, casi sin darte cuenta, te preparan como el mejor de los másteres. Creo que al final lo que traspasa la pantalla es la honestidad.

P: Se ha inventado «Casafantasmas», un programa que estrenará pronto donde lleva a su madre, Mercedes, a lugares «misteriosos y encantados». ¿Teme que le llamen del Imserso si funciona?

R: Jajaja. Sí, Casafantasmas es un programa de misterimor (misterio y humor) donde mi madre y yo nos ponemos en la piel de investigadores del mundo paranormal y ojo porque nos ha pasado de todo. Seríamos muy felices recorriendo los destinos turísticos del Imserso. Podríamos llamarlo el «Imsershow».

Roberto Leal Atresmedia

P: Que el segundo apellido de sus dos hijos sea Rubio, como los del recuperado sevillista Sergio Ramos, ¿también es paranormal o una simpática coincidencia?

R: Una bonita coincidencia. Además del apellido, mis niños también comparten el escudo.

P: Que el Mundial 2030 se celebre en tres continentes, ¿es una locura o lo preferimos aunque sea compartido?

R: Que el Mundial se celebre en España siempre es una buena noticia. Otra cosa es elegir mascota que represente a tantos países, jajaja. Estoy deseando ver esa mascota.

P: ¿Ser embajador del Carnaval 2024 de Alcalá de Guadaíra es el mejor bote o donde esté el Premio Ondas...?

R: Cada premio tiene su importancia pero ser embajador del carnaval es un regalo precioso. Durante años me subí a las tablas de mi teatro Gutiérrez de Alba para cantarle a mi pueblo y ahora lo haré de otra forma tanto o más emocionante. Estoy deseando que llegue ese día.

P: Después de que Karlos Arguiñano le haya pedido la receta del pisto, ¿está más cerca de la estrella Michelín o solo le ha tocado cocinar más?

R: Si Karlos quiere mi receta del pisto le paso con mi madre que le da para varios programas. La estrella Michelín se la dejo a los grandes chefs. Yo me conformo con que no se me pegue la tortilla.

P: En los mentideros se rumorea que Orestes, el mítico concursante al que Rafa Castaño «arrebató» el Rosco, regresa al programa.

R: Orestes siempre será bienvenido. Se ha ganado el derecho a volver.