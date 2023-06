La crónica de Marta Robles: ¿Habría que exigir que los políticos no tuvieran antecedentes?

Lunes

Al milagro de los niños colombianos que sobrevivieron tras 40 días en la selva lo empaña la sombra de la sospecha. ¿Por qué tardaron tanto en encontrarlos? Al parecer, tenían miedo de que lo hiciera Manuel Ranoque, padre biológico de dos de ellos y padrastro de los otros dos, y volviera a maltratarlos como hacía con su madre y a abusar de una de las niñas. Él reconoció haber agredido a su esposa «verbalmente, físicamente muy poco porque nosotros hacíamos más peleas de palabras feas». En fin. Los abuelos insisten en la violencia doméstica y la disputa por la custodia no cesa. Algunos piensan que hay intereses económicos porque el Estado podría proporcionar una casa subvencionada al padre, amenazado por las FARC, lejos de la selva, si consigue que los niños se queden con él…Hasta las más bellas historias, como la propia vida, tienen escaparate y trastienda.

Martes

La campaña electoral sobrevenida tras el adelanto de las elecciones al 23 de julio, que ha disparado el voto por correo (hay más de 100.000 solicitudes diarias) está dejando las miserias políticas al descubierto. Mientras Pablo Iglesias sale en defensa de su «dama», Irene Montero, intentando que el veto de Yolanda Díaz deje de ser firme, la líder de SUMAR se aviene a hablar de cualquier cosa, menos de Irene y de Echenique compuestos y sin sitio. ¿Qué dice el PSOE? ¡Y no me importa naaadaaa!, que cantaría la premiada en Francia, Luz Casal.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante la clausura del acto de presentación del Estudio de fundamentación para la Ley de Usos del tiempo y racionalización horaria, en la Dirección Provincial del SEPE, a 16 de junio de 2023, en Madrid (España). 16 JUNIO 2023;MADRID;PRESENTACIÓN;LEY;USOS DEL TIEMPO 16/06/2023 Eduardo Parra Europa Press

Los socialistas se centran en el «que viene el lobo» de los pactos entre el PP y VOX , tras haber alcanzado ambas formaciones políticas un acuerdo en la Generalitat valenciana. Pero, tras las polémicas, en ese acuerdo no está Carlos Flores, cabeza de lista de VOX por Valencia en las elecciones y condenado en 2002 por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones por injurias y vejaciones contra su expareja y madre de sus tres hijos. La alarma ha saltado al conocer los antecedentes de este hombre. Claro. Pero… ¿alguien me puede explicar cómo es posible que los políticos puedan serlo con antecedentes penales de cualquier tipo? Maltrato, estafas, abusos, asesinatos… La sociedad aboga por la rehabilitación, sí, pero si en algunas profesiones no se permiten antecedentes (policías, militares, etc), ¿por qué en política sí?

Miércoles

Marta Rivera de la Cruz segunda de Feijóo por Madrid… Toma ya. Marta era «ciudadana», antes de que Isabel Ayuso, que estuvo muy atenta a su buena gestión, la captara. El hecho de que la escritora y política haya salido tan bien colocada hace pensar que, por mucho que la izquierda atemorice, las intenciones de Feijóo son muy moderadas. ¿Y los pactos? De momento, en Murcia, los populares han excluido a VOX y Abascal amenaza con nuevas elecciones. Habrá pactos, salga quien salga, porque eso es lo que demanda la sociedad. Y cuantos más haya, más difícil lo tendrán los políticos que no suelen ser proclives a alcanzar acuerdos, aunque sea su primera obligación.

Jueves

Muere Mari Carmen Martínez Villa. La ventrílocua que tanto nos hizo reír y reflexionar con sus ocurrencias y sus muñecos, Natalio, Daisy, Nikol… Nunca olvidaremos su talento, su ingenio y su valentía: decía por boca de sus muñecos lo que muchos pensaban y no se atrevían a mencionar. Y hablando de lo que se dice y lo que se piensa, decía Quevedo que siempre hay que sentir lo que se dice y nunca decir lo que se siente. Y de algún modo, eso es lo que hacen los políticos en sus enfrentamientos. Lo ha contado en su despedida Begoña Villacís, que abandona la política tras ocho años de absoluta entrega (con sus errores y sus aciertos) y dejando amigos en todos los partidos, pese a las apariencias. «He compartido con gente maravillosa este pleno, aunque sea una profesión en la que nos hablamos peor a la cara que a la espalda», ha dicho desvelando en su último pleno detalles de amistad y de cariño de los miembros de unos partidos a los de otros. Gracias, Begoña, por mostrarnos que en las trastiendas a veces hay gestos esperanzadores.

Mari Carmen y sus muñecos GTRES

Viernes

Me he escapado a Ibiza. Como lo leen. Y no soy la única. En la mesa de al lado del chiringuito de Es Cavallet veo a Joaquín, acompañado de su mujer y otra pareja, sin soltar el teléfono en toda la comida… ¿estará negociando volver al fútbol o un nuevo contrato en Antena 3? Si tiene dudas que llame a Georgina Rodríguez, que según TV guía, negoció un precontrato nupcial de cien mil euros mensuales vitalicios y una casa en La Finca. ¿Les parece mucho? Si es que Cristiano Ronaldo gana ¡30 millones anuales!