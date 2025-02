El cumpleaños a la portuguesa de Carmen Martínez-Bordiú

Hoy, miércoles 26 de febrero, Carmen Martínz-Bordiú cumple 74 años. La socialité no celebrará una gran fiesta y, sobre todo, no está prevista su celebración en España. Hace tiempo que se trasladó su residencia a Sintra, en Portugal, y allí es donde tiene previsto soplar las velas. Además, según confirma a Vanitatis, "estoy feliz en Portugal y retirada de todo lo que sea actividad social pública". No obstante, nunca ha sido muy dada a grandes celebraciones ni aniversarios desde que su hijo Fran falleciera en un trágico accidente de tráfico.

El pasado lunes, María Dolores Bermúdez de Castro, íntima amiga de su madre, cumplió 100 años. Los problemas de salud que padece Carmen le impidieron viajar a Madrid donde se celebró una fiesta con mariachis que se prolongó hasta la medianoche. La ex duquesa de Cádiz y ex mujer de Jean Marie Rossi padece un resfriado y debía guardar reposo por recomendació médica.

Una de las últimas veces que Carmen Martínez-Bordiú se reunió con su hijo Alfonso y su nuera Margarita Vargas fue en el restaurante "El Quenco de Pepa", en Madrid.

Alejada de la vida social y con un perfil bajo, el último viaje que realizó fue a Australia donde vive parte del año su ex novio Tim McKeague; al que conoció en un crucero.