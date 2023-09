El cumpleaños de la Reina Madre Sirikit por el que se da a los presos un indulto que no ha podido obtener Daniel Sancho

Este sábado 30 de septiembre tiene lugar uno de los momentos más esperados por los reos de la prisión de Koh Samui, pero Daniel Sancho no podrá disfrutar de ello. El 12 de agosto tiene lugar el cumpleaños de Sirikit, Reina Madre de Tailandia. Su majestad es tan querida por su pueblo que, con motivo de su cumpleaños, el 30 de septiembre pone a disposición de los presos tailandeses un privilegio anual por el que se pueden reunir y tener contacto con sus amigos y familiares. Un vis a vis que se ha estado anunciando en los medios de comunicación española desde que Rodolfo Sancho regresó de ver a su hijo en Tailandia.

Este regalo con el que los presos pueden abrazarse y disfrutar de la presencia de sus más allegados parece ser que no es para Daniel Sancho. El confeso asesino de Edwin Arrieta no presenta los requisitos necesarios para obtener este regalo de la Reina Madre. Y es que, como Ramón Chippirrás -portavoz de la familia Sancho- confirmó a LA RAZÓN, el sospechoso del caso no podría optar a este vis a vis porque todavía no ha sido juzgado ni sentenciado.

El país asiático tiene fama de gestionar sus trámites judiciales extremadamente lentos. Fuentes legales que no se han querido identificar detallaron algunas características del sistema judicial: “habitualmente las causas se suelen demorar años, a no ser que se pague mucho dinero bajo mano, o que el caso sea muy mediático y no convenga la publicidad del mismo de cara a las autoridades. En estos casos si se suelen agilizar”.

Un indulto real supone para el país una concesión de perdón a un preso condenado por un crimen que haya sido juzgado. Sin embargo, Daniel Sancho sigue en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui y continúa a la espera de que la policía de por concluida la investigación y se disponga de una fecha para que tenga lugar el juicio. A ojos de la ley tailandesa cualquier persona es inocente hasta que se pueda demostrar lo contrario con un juicio justo, por lo que a día de hoy no puede optar a ninguna concesión real.

Una vez que se haya resuelto el juicio, en caso de que el resultado sea condenatorio, tiene la posibilidad de acceder a una amnistía, una vez cumplido un tercio de la pena que se le impuso. Este perdón, que está a manos exclusivamente de su majestad, puede verse como una liberación total o una conmutación de la pena. Sin embargo, estos casos se suelen dar por motivos de salud, aunque también son relevantes las razones de peso: como que sea menor de edad o que su salud peligre por estar en la cárcel.