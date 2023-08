La curiosa coincidencia de Paula Echevarría y Bustamante por los 15 años de su hija

Paula Echevarría y David Bustamante no pudieron triunfar como pareja, a pesar de ser uno de los matrimonios más seguidos de nuestro país. La cordialidad en su relación se fue al traste porque, en palabras de la actriz, “en mi casa pasan cosas”, lo que podría acoger una problemática muy diversa. Sea como fuere, han sido contadísimas las ocasiones en las que los ex han coincidido, pero todas las veces han tenido a su hija Daniella como protagonista y centro de sus atenciones. Y así ha vuelto a suceder cuando la joven ha cumplido los 15 años. Una cifra redonda que ha vuelto a unir a sus padres, aunque sea de manera virtual.

Parece ahora complicado que la actriz y el cantante decidan compartir tiempo juntos, aunque sea para organizarle una fiesta de cumpleaños a su hija, que está cerca de convertirse en toda una mujer. Su relación es cordial, aunque no desean tensar la situación con un contacto innecesario. Ambos están felices en sus respectivas nuevas vidas, han rehecho su corazón con Miguel Torres y Yana Olina respectivamente, pero siguen unidos por siempre por el amor que sienten hacia la niña que trajeron juntos al mundo. Una niña que se hace mayor y a la que han querido desear lo mejor en su especial día.

El 17 de agosto es un día señalado en el calendario familiar de Paula Echevarría y David Bustamante, como así han demostrado ambos en sus perfiles públicos de Instagram. Un espacio que han utilizado para dejar constancia de que su princesa no para de crecer, como así ha hecho la actriz: “15 años tiene mi amor. Fuerte, divertida, decidida, cariñosa, peleona, generosa, valiente, con una personalidad arrolladora y muy especial… mi leona”, comienza a escribir Paula, que describe a su hija como una persona única a la que llama cariñosamente “leona”, quizá por coincidir con su signo zodiacal.

Pero su escrito no termina ahí, porque Paula Echevarría tiene muchas más palabras bonitas para conseguir robarle alguna sonrisa a su pequeña, además de alguna lágrima de emoción: “No me cabe en el pecho todo lo que te quiero hija. Te digo lo mismo hoy que te digo cada día… disfruta como si no hubiera un mañana, siempre con cabeza y corazón. Estoy muy orgullosa de ti”, le dedicaba la actriz a su niña, usando para ello una fotografía a modo de selfie de ambas mirando sonrientes a la cámara con una puesta de sol en la playa como telón de fondo. Idílica.

Pero también David Bustamante ha querido tener un gesto similar con la pequeña Daniella, coincidiendo con ello con su exmujer en un sentimiento tan puro de amor. El cantante ha elegido una simpática fotografía de ambos mirando igualmente a cámara y haciendo un gesto extraño que les divertía: “15 años tiene mi amor, feliz cumpleaños princesa mía. Orgulloso de ti. Te amo con todo mi corazón”, escribía el cántabro, usando unas palabras muy similares a las utilizadas por Paula Echevarría. Una coincidencia que demuestra que ambos no solo se conocen muy bien, sino también tienen el mismo sentimiento hacia la misma persona.