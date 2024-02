La curiosa reacción de Ortega Cano al enterarse de que será abuelo por segunda vez

Nuevo e inesperado giro en la trama del clan de Ortega Cano y Michu. Semanas después de publicarse unas fotografías en las que José Fernando aparecía besando a una mujer y que la madre de su hija le acusara públicamente de serle infiel, esta acaba de revelar a través de la revista "Semana" que espera un nuevo bebé del que ya es su ex.

Según la propia Michu, se encuentra de diez semanas de gestación y se trata de un embarazo de alto riesgo. Ella sufre un grave problema de corazón que la llevó a ser intervenida y dependiente de un marcapasos. De hecho, hace menos de un mes, ella misma comentó que descartaba ser madre de nuevo por la enfermedad que padecía: "No debo correr riesgos".

Solo una semana después, Michu se encontraba con la portada en la que José Fernando aparecía besando a otra mujer, y el mundo se le vino encima. Ella asegura que él la traicionó y extiende el engaño a Gloria Camila, en quien ella confiaba y a la que reprocha que no le haya sido sincera con la "nueva ilusión" de su hermano.

Ahora, Michu confiesa que se enteró en ese momento de que esperaba un bebé con José Fernando, lo que supuso "un gran palo" para ella, tal y como desveló a LA RAZÓN.

Se trata de una buena nueva que, por lo visto, nadie de la familia de Ortega Cano conocía. El diestro ha reaccionado con sorpresa ante las preguntas de los reporteros sobre la llegada de un nuevo nieto, y al principio incluso pensaba que el embarazo era de su hija Gloria Camila. "Ah, ¡de Michu! No le puedo decir, no sé nada. Llevo unos días de viaje y no tengo ni idea", ha expresado el torero.

José Ortega Cano se entera por la prensa de que va a ser abuelo Europa Press

Por su parte, en este momento, Michu no se siente con ánimos de profundizar en esta cuestión, y aunque el fallecido agradece el interés de este periódico, evita hacer declaraciones. Eso sí, a través de sus redes sociales anima a todo el mundo a comprar la revista a la que ha concedido la entrevista para dar a conocer su estado de buena esperanza, al tiempo que reniega públicamente de cualquier acercamiento con José Fernando: "No pienso volver con él nunca más en la vida. No me creo nada de lo que dice. No me va a engañar más".

La misma postura ha tomado Gloria Camila, que de momento no desmiente ni confirma si ella y su familia eran conocedores de que Ortega Cano será abuelo por segunda vez gracias a Michu.