Gloria Camila sentencia a Michu y da la cara por José Fernando: "Ya no estaban juntos, ella en verano estuvo con un chico"

Aunque parecía que la paz por fin reinaba en el clan de Ortega Cano, la últimas fotografías que han salido en exclusiva en "Diez Minutos" de José Fernando con otra chica que no es Michu ha vuelto a desatar la guerra entre la andaluza y la familia del joven. Como era de esperar, laque fue pareja del hijo del diestro no ha dudado en pronunciarse sobre el reportaje en sus redes. Sin pelos en la lengua, ha sido muy tajante con el padre de la pequeña y Gloria Camila, su excuñada, con la que ha mantenido un conflicto durante años.

"Mientras me pedía los regalos de Navidad, se ligaba a otra", se ha lamentado Michu, muy afectada por lo que ella considera una traición a la que vivía ajena. "No lo sabía. Hemos pasado unas supuestas Navidades perfectas (entre falsos)", ha añadido, sintiéndose muy engañada por José Fernando. "Menuda decepción con Gloria. Pensaba que era una tía real. Tía de mi hija digo. Así no quiere ella que mi hija vaya al cumple de su tío osé María este finde... Moviendo hilos... ¿llamando a la prensa?", ha añadido en otro story de Instagram que ha borrado a las horas.

Tras estas durísimas declaraciones, Gloria Camila no ha dudado en responder a la madre de su sobrina y ha dado la cara por su hermano José Fernando. Aunque ha asegurado que "está todo bien", la hija de Ortega Cano ha sido muy tajante con su excuñada después de que ésta le haya acusado de llamar a la prensa, asegurando "que se cree el ladrón que todos son de su condición".

Michu y José Fernando Instagram

Además, ha vuelto a pedir respeto hacia su hermano. "No se puede hablar, es una persona que ya sabéis que no se puede, ha salido esto y soy la persona a la que menos le gusta que haya salido", ha explicado, muy enfadada por la exclusiva de "Diez Minutos". Tras esto, ha cargado contra Michu, defendiendo a José Fernando porque "ya no estaban juntos" . "Victimizarse por esto es tontería", ha sentenciado Gloria Camila, un poco desconcertada por la reacción de su excuñada.

Sobre por qué pasaron todos juntos las Navidades, la hija de Ortega Cano ha explicado que fue "por la niña que tienen en común" y que en ningún caso se iban "a poner a explicar si están o no están". Sin miramientos, Gloria Camila ha desvelado que "ella en verano estuvo con otro chico, uno que salió en la tele, cosas raras, en las cuales no me voy a meter".

Al enterarse de que Michu le ha llamado falsa, la influencer ha estallado contra su excuñada: "Ella misma nos está demostrando que la cara que nos daba en navidades no era real". "No tengo que darle explicaciones ni guardarle respeto a nadie en el sentido de la vida de mi hermano, yo se lo debo a David, ella no es mi pareja", ha declarado, con cierto hartazgo. Para terminar, Gloria Camila ha sido muy tajante: "Si me culpabilizas a mí porque tu exnovio está soltero y se ha echado una nueva amiga, estás culpabilizando a las personas que no debes, si no estáis juntos no sé porqué estás reclamando nada. Tampoco es su novia, es su amiga y punto".