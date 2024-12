Dabiz Muñoz cumple con la tradición y posa con el vestido de Pedroche: "Me queda como un guante"

Tan tradicional como conectar con Antena 3 para ver las Campanadas en directo y así comprobar el siempre sorprendente vestido que luce Cristina Pedroche es el posado de su marido, el chef Dabiz Muñoz con el vestido en cuestión. Y no ha defraudado. El chef ha dejado al descubierto sus tonificados abdominales para lucir con el vestido de la presentadora.

"Hoy es mi décimo aniversario poniéndome los trajes fantasía de @cristipedroche ❤️ Pocas cosas me gustan más cada año que vestirme de gala con su traje del año pasado mientras confirmo que me quedan mejor que a ella. 🤓 Pero es que no estáis preparados para lo de este año, muy loco, mucha fantasía, muy Pedroche!!!

Mañana las uvas 🍇 en Antena 3❤️", ha escrito junto a la imagen.

En la imagen se aprecia al marido de la vallecana con el vestido de ninfa fluvial que tantas críticas recibió en redes sociales. "Lo ha vuelto a hacer. Mi marido está más bueno que yo, eso es así. No sé si podrá ponerse el vestido de mañana la verdad. Ya lo veremos el año que viene", ha comentado Cristina Pedroche en una publicación de hoy 30 de diciembre. Una imagen en la que aparece junto a Dabiz, ambos luciendo el vestido de las Campanadas de 2023.