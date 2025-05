Demi Lovato y Jutes se dan el "sí, quiero" en una boda íntima y con mucho estilo en California

Demi Lovato ya es oficialmente una mujer casada. La cantante de 32 años ha contraído matrimonio con el músico canadiense Jordan "Jutes" Lutes, de 34, en una ceremonia íntima celebrada el domingo 25 de mayo en California, según ha confirmado la revista "Vogue". El enlace, sencillo pero lleno de detalles personales, estuvo marcado por el romanticismo y la moda, dos constantes en la vida de la artista.

Para el gran día, Lobato apostó por un vestido a medida de Vivienne Westwood, en blanco perla y con un corsé estructurado que realzaba su silueta. Completó el look con un velo de tul tipo catedral. "Siempre he sido fan del trabajo de Vivienne, sus diseños realzan las curvas y los corsés me fascinan", confesó la cantante a la revista. Para la recepción, se cambió a un segundo diseño de la misma firma: un vestido de satén con perlas caídas y escote drapeado que describió como "una pieza única" que la hacía sentir "muy especial".

Relación con calma

La boda se celebró tras una cena de ensayo íntima, organizada por la experta en eventos de celebrities Mindy Weiss. En ella, los novios compartieron una velada relajada con sus allegados antes de dar el paso definitivo.

Demiy Jutes llevan tres años juntos y desde el principio han llevado su relación con calma. Se conocieron en 2022 durante una sesión para el álbum "Holy Fvck" y desde entonces han sido inseparables. El músico le propuso matrimonio en diciembre de 2023 en una pedida “íntima y personal” en Los Ángeles.

A lo largo del último año, ambos han compartido abiertamente su amor en redes sociales. "Estoy obsesionada con tu corazón, tu amor y tu luz", escribió Lovato el pasado San Valentín. Él, por su parte, le dedicó un emotivo mensaje en su cumpleaños: "No sabía que existía la persona perfecta hasta que te conocí. Voy a pasar el resto de mi vida protegiéndote y haciéndote sonreír".

Una pareja que apuesta por el amor sin prisas, con sentido del humor, química imparable y un vínculo que, ahora sí, es oficialmente para siempre.