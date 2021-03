Demi Lovato revela que sufrió una violación tras su sobredosis por heroína

Todas las miradas del morbo y el planeta cine apuntaban, virtualmente, hacia Texas. Y vaya si han sido recompensadas. En el marco del festival de cine y música South By Southwest (SXSW), la cantante Demi Lovato estrenó en la pasada madrugada su nuevo documental: 100 minutos de metraje divididos en cuatro partes para los que ha contado con el apoyo de Youtube y que todavía no sabemos cuándo verán la luz en España. “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, dirigido por Michael D. Ratner, está compuesto por el esqueleto de un documental rodado en 2018 sobre la última gira de la artista en Estados Unidos y por las entrevistas posteriores a la sobredosis de la cantante en la mañana del 24 de julio de ese año.

Además de su familia y sus amigos más cercanos, entre los que se encuentra el también actor Matthew Scott Montgomery, por el documental de Lovato también se dejan caer Elton John, Will Ferrell o Christina Aguilera, para dar su punto de vista sobre la lucha contra las adicciones y, de paso, aconsejarla sobre el camino que narra el propio filme. Estructurado desde la culpa, el documental explora la batalla de Lovato contra sus enfermedades mentales y, sobre todo, contra su adicción a la cocaína y a los ansiolíticos. Después del trágico episodio que casi acaba con su vida, lo noticioso del documento fílmico pasaba por la narración de los hechos desde su propia perspectiva, después de esa vuelta a los escenarios por la puerta grande que significaron sus actuaciones en la SuperBowl y los Premios Grammy del año pasado.

Demi Lovato, además del documental, lanzará también un nuevo álbum bajo el título "Dancing with the Devil" este próximo abril

Por sorpresa, la cantante reveló que junto a la sobredosis por heroína que se provocó en su propio baño, fue violada por el suministrador de los estupefacientes. El sujeto, del que Lovato no dio el nombre ni anunció ninguna acción legal, fue captado momentos después de los supuestos hechos saliendo de la casa de la artista y, al menos, cometiendo un delito de omisión de socorro con Lovato inconsciente y desnuda en el baño de su propia casa. Las confesiones de la cantante no quedaron ahí, ya que en otro punto del documental, indagando sobre su temprana sexualidad, explicó que perdió la virginidad a los 16 años fruto de otra agresión sexual y en el tiempo que pasó entre el rodaje de “Camp Rock” y “Camp Rock 2”. Sin dar ningún concreto, Lovato sí sentenció que su historia del #MeToo es otra más de las del silencio: “Él me violó. Intenté ponerme en contacto con él y con su gente para que, al menos, me pidiera perdón, como si eso fuera posible”, cuenta entre lágrimas la actriz antes de seguir: “Después le volvieron a añadir al reparto de la segunda película como si no hubiera pasado nada”.

Más allá de las revelaciones concretas y de la verdad que respira por momentos todo el metraje, “Demi Lovato: Dancing with the Devil” también es una foto fija del momento por el que pasa la cantante, anulado su compromiso y todavía enganchada a la marihuana y al alcohol; y un repaso por las situaciones traumáticas que, según ella, la han llevado a este punto. Así se entiende que se abra por primera vez sobre su padre, que falleció como adicto en las calles de Dallas, en Texas, y no fue encontrado hasta varios días después.

“Sufrí 3 fallos orgánicos a la vez”

Después del pase para prensa del documental, Demi Lovato atendió a los medios de todo el mundo vía telemática. “Sufrí 3 fallos orgánicos a la vez después de la sobredosis y el otro episodio”, explicó la actriz y cantante, que en el documental también añadió que ahora mismo no es capaz de conducir y sufre pequeños episodios de ceguera transitoria. En ese retrato de la adicción que es “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, también aporta mucho el director, Michael D. Ratner, que también ha sido el responsable para Youtube del último documental de Justin Bieber: “Lo que más me interesó de la historia de Demi y el documental es que podíamos contar la historia de un momento, cómo llegamos a él y cómo cambió su vida de artista desde entonces”, respondió.

“No sabía hasta qué punto iba a ser sincera con lo que queríamos contar en el documental. Creo que todo lo que se cuenta sobre lo que ocurrió después de la sobredosis es bastante sincero, pero me ha sorprendido encontrar el valor para contar de 2019 hacia atrás”, confesó Lovato antes de añadir: “Contar con Michael ha sido un regalo, ya que no era solo un director, sino alguien que me ha entendido y ha entendido qué quería contar. Nos hemos hecho amigos en el proceso”. Y siguió: “La primera vez que lo vi, quise hacerla rodeada de los míos. Sobre todo porque empieza con escenas anteriores a la explosión del COVID y extraño mucho a mis fans. Después de verlo por completo, tuve como una especie de reacción física, temblando y con sudores fríos. Estaba aterrorizada. Sabía qué era esto y a lo que nos enfrentábamos, pero estaba aterrorizada”.

Lovato, estrenando el nuevo look que se llega a celebrar al final de documental, sentenció: “No creo que mi historia filmada deba quedarse al final de este documental. De hecho, Michael sigue aquí en mi casa porque estamos grabando más cosas. No hay ninguna parte dura que hayamos dejado fuera. Quería pintar un retrato sobre quién soy ahora mismo y eso lo hemos conseguido. No somos nuestro punto más bajo, eso es lo que quería que quedara claro”. En tono irónico, Ratner se despidió: “Quizá lo más interesante que hemos dejado fuera es cuánto le gusta a Demi la pizza del Taco Bell. Un día estuvo como 5 minutos hablando de ello”.