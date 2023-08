El desgarrador testimonio de Darling, hermana de Edwin Arrieta: así descubrió que había sido asesinado

El caso de Daniel Sancho sigue suscitando y cada día que pasa se descubren nuevos detalles que ayudan a entender qué pasó realmente aquel fatídico día de agosto que terminó con Edwin Arrieta asesinado a manos de Daniel Sancho.

Darling, la hermana de la víctima, ha concedido una entrevista en “Noticias RCN” en la que ha explicado cómo se enteró del asesinato de Edwin. Por lo visto, estaban muy unidos y hablaban todos los días, hasta que se percató de que ya no recibía los mensajes. Con la intuición de que algo no iba bien, rastreó las redes sociales de su hermano en busca de los amigos con los que se encontraba de vacaciones, hasta que dio con Daniel Sancho.

Daniel Sancho Youtube

“Le pregunté qué sabía de mi hermano y me dijo que le perdió la pista en la playa. ¡Dios santo! ¿Cómo puede ser amigo tuyo y no saber dónde está? Le dije que fuera corriendo a denunciar”, comienza relatando Darling.

Aunque Daniel Sancho siguió sus instrucciones y denunció la desaparición de Arrieta a las autoridades de Tailandia, Darling no terminaba de fiarse de él y puso en alerta a las autoridades de su país. “Yo llamé rápidamente al consulado de Colombia y les pedí que por favor no dejaran salir a ese hombre del país porque sospechaba de él, y me dijeron que avisarían a las autoridades de Tailandia. Gracias al consulado de Colombia por actuar con rapidez y permitir que detengan a Daniel”, comenta la hermana de Edwin.

Darling se siente muy agradecida a Karen, la trabajadora del consulado que la mantuvo informada en todo momento, hasta que tuvo que notificarle la trágica noticia. “Ella me dijo que habían encontrado un cadáver. Yo le pregunté: ‘¿Es mi hermano?’. Ella guardó silencio, y entonces lo supe: era mi hermano”, recuerda entre lágrimas.

Fue Darling la que tuvo que anunciar a sus padres que su hermano había sido asesinado, un trágico final que la madre intuía, tal y como narra su hija.

Además, la hermana de Arrieta exige Justicia y “respeto” para su familia y la memoria de su hermano, que considera deshonrada al vincularle al tráfico de drogas o tras sugerir que amenazó a su asesino antes de que le matara.