José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en un concierto con su futura expareja, Paola Olmedo

José María Almoguera es uno de los personajes que más está dando que hablar en el clan Campos. Tras conocerse su separación con Paola Olmedo, mujer con la que hace 10 meses tuvo su primer hijo juntos, no han dejado de protagonizar titulares en la prensa del corazón. Por el momento, tanto el hijo de Carmen Borregocomo Paola se han mudado a pisos separados. Pero este lunes se ha conocido que ambos, dejando a un lado su ruptura matrimonial, habían sido vistos este fin de semana en un concierto.

A pesar de las sospechas de una nueva ilusión en la vida de Paola Olmedo, que apuntaban a alguien que la conocía muy bien a ella y al que será su exmarido, el rumbo que está tomando esta historia es bastante distinto. En “Así es la Vida”, junto al relato de un testigo, se ha hecho saber que el hijo de Carmen Borrego pasó la noche del 27 de abril con Paola disfrutando de una agradable cena juntos mientras veían un concierto en San Sebastián de los Reyes. Ambos estaban “charlando animadamente e incluso bailando juntos”, dice la fuente consultada por el programa. Unas imágenes que despiertan las preguntas ante una posible segunda oportunidad.

Los detalles de la cita de Paola Olmedo y José María Almoguera Mediaset

Sin embargo, desde el programa de las tardes de Ana Rosa se ha concretado más en esta información. Se ha matizado que no fue una cita romántica, sino “un plan con amigos. Me dejan claro que no era una cita”, mantiene Leticia Requejo que mantiene su información de que junto a Paola habría un gran apoyo que se podría materializar en una nueva relación. “Fueron a ver a una orquesta y se llevaron al niño”, la sintonía entre ambos sigue siendo buena, aunque en todos los momentos que comparten está el pequeño con ellos. La periodista ha seguido insistiendo en que “hay una persona en la que Paola está confiando mucho”. La situación, a pesar de las indicaciones de Requejo, parece ser bastante compleja. Ana Rosa, que no termina de comprender esta dinámica, ha rebatido las declaraciones de su colaboradora: “Perdonadme, no. Pueden tener buena relación, se pueden apoyar, pueden acompañarse, ir a ver al crío y todo, pero irte con amigos a un concierto cuando te estás divorciando chica, no lo he visto nunca”, se mostraba escéptica sobre que este fuera un comportamiento normal en una pareja que se separa.