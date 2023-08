Silvia Bronchalo, tras su visita a Daniel Sancho: "No creo que mi hijo haya cometido el asesinato"

Es una de las noticias del día. Por primera vez desde su detención, y después de haber superado el aislamiento por protocolo de coronavirus en la prisión de Koh Samui, Daniel Sancho ha podido recibir la visita de su madre, Silvia Bronchalo. La exactriz se ha reencontrado con su hijo después de haber confesado el crimen, motivo por el que la policía tailandesa ha pedido la pena de muerte por el "asesinato premeditado" a Edwin Arrieta.

Silvia Bronchalo no ha estado sola en esta primera visita. La madre de Daniel Sancho ha asistido acompañada por Vicente, perteneciente a la Embajada, persona que no se ha separado de ella en ningún momento durante este reencuentro con su hijo. Tanto a la llegada como a la salida, la exactriz se ha mostrado seria y con firmeza durante su estancia en la prisión. Pero ahora, este acompañante, ha desvelado en exclusiva para el programa "En boca de todos" que Silvia Bronchalo se encuentra "completamente destrozada y en shock".

Silvia Bronchalo leaves after visiting her son Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo who was charged of murder and dismembering a Colombian surgeon, at a prison in Koh Samui island, southern Thailand SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Además, Vicente ha revelado que "Silvia no cree que su hijo haya cometido el asesinato" y defiende la inocencia de Daniel Sancho. De momento, el hijo de Rodolfo Sancho podrá seguir recibiendo diariamente la visita de su madre en la prisión de Koh Samui, lugar en el que permanecerá hasta que no se celebre el juicio. De momento no hay fecha establecida pero se prevé que se celebre antes de final de año.

Por el contrario a Silvia Bronchalo, Rodolfo Sancho no ha viajado a Tailandia para poder ver a su hijo. El actor se encuentra "abatido" por lo ocurrido y necesita ""rearmarse" para poder enfrentarse a ese viaje. Tampoco puede ir si tú no estás bien", tal y como desveló Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho durante todo este proceso.