Carlos Baute: «En España, quiero colaborar con David Bisbal y Aitana»

Carlos Baute se prepara para el inicio de una gira a sus 30 años de trayectoria que le llevará este 5 de junio a los escenarios de Madrid. Se presenta un gran momento para la carrera del cantante con el estreno de su nuevo sencillo «Muy Loco», una canción inspirada en las complejas relaciones modernas de pareja, donde un individuo tiene un conflicto entre querer olvidar a su novia y anhelar reconquistarla. En el restaurante QU by Mario Sandoval el artista venezolano habla de sus nuevos proyectos y sus próximas metas, sin dejar de lado todo lo que le ha llevado a estar ahí.

¿Cómo ha sido la acogida de «Muy Loco»?

Estoy muy feliz con este nuevo single, muy ilusionado. Ha tenido buena acogida, más de lo que pensábamos.

¿Cómo es su relación con los fans?

Tengo una buena comunicación con ellos por redes sociales. Sé que la canción va a ir muy bien por lo que he recibido. Los fans no son mentirosos, te dicen la verdad y cuando tú ves que lo comparten muchísimo y empiezan a colgar tantos vídeos, tienes tu respuesta. Estoy súper ilusionado porque la canción no tiene ni una semana.

¿Qué puede decir de su estilo de «Bauchata»?

Es una bachata tradicional con un ritmo bastante moderno. Es un estilo donde la canción se apoya en un baile muy sensual. Mucha gente no sabe que esta bachata así concebida nace en España, en Cádiz. Es un baile que lo ves de primeras muy dominicano, del Caribe, pero nació en Europa. Hay un nicho súper grande de gente súper fanática y yo me siento muy cómodo en este género.

En su último videoclip tiene invitados de lujo, ya que participan los humoristas José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura, ¿Cómo fue la experiencia?

Muy divertida, pero no fue sencillo. Reunirles fue una odisea y por eso, me adapté a ellos. José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández se reunían cada fin de semana en el madrileño Teatro Príncipe Pío y allí me fui a grabar, porque no había manera de quedar en otro lado. Una vez allí, lo hicimos literalmente en menos de un minuto. Son asombrosos y muy profesionales. Tienen muy claro lo que funciona y conocen muy bien sus registros. Justo es este teatro, ahora tan cargado de buenas vibraciones para mí, es dónde tendrá lugar mi próximo concierto el 5 de junio.

Carlos Baute junto a su equipo Cortesía

¿Querría hacer alguna colaboración con algún cantante en concreto?

Me gustaría hacer una colaboración con Carlos Vives, Juan Luis Guerra, también con FMK de Argentina… Admiro a tanta gente, que me es complicado. De España, me gusta cada vez más Aitana. A ver si con David Bisbal me junto en alguna ocasión. Es que hay muchos colegas que me gustan.

¿Hay algún artista con el que haya vivido un momento decisivo?

Marta Sánchez fue una persona muy importante en mi trayectoria. Ella me presentó a Manu Chalud, que luego ha terminado siendo el productor de mi canción de bachata. Fue una suerte poder contar con Marta y cantar juntos la canción de «Colgando en tus manos» creo que nos cambió la vida, fue un antes y un después.

En sus canciones se nota mucha pasión...

Es que soy súper pasional. Hago las cosas con cariño, amor y pasión. El día que no la haga, pues la gente no me va a creer, no lo va a sentir.

¿Sigue la misma que al principio?

Sí. Siempre estoy con ideas y yo creo que eso es bonito eso es bonito porque sigo vivo y sigue vive mi pasión que no es otra que componer.

¿Tiene pensado más proyectos en España?

Tenemos una gira de verano que va a ser muy extensa y vamos a estar hasta finales de septiembre a tope dándolo todo.

¿En una relación también lo da todo?

Yo si me entrego, me entrego al cien por cien. Eso de medias tintas yo creo que no funciona.

¿Qué le queda por hacer?

Todo. Me queda hacer un disco de boleros, otro de bachata, hasta uno de villancicos. También tengo que cantar con mucha gente a la que admiro, Juan Luis Guerra es uno de mis deseos. Ahora vamos a hacer una gira por Europa, lo que es raro porque nosotros no sonamos en radio ni nada, pero hay tanto latino y español en Europa que tener esta conexión con ellos es una bonita muestra de aprecio.

¿Puede adelantar algo de lo que viene?

Va a ser muy especial, porque nunca lo he hecho aquí. Voy a hacer un pase de música folclórica, que fue con lo que empecé.

¿Qué es lo que más le da vida?

Una cosa que me llena de dopamina es salir a pasear con mis cuatro perros, mis cuatro hijos y mi mujer. Eso para mí es lo mejor de la vida. A parte de componer y el café.

¿Hay algo de lo que se arrepienta?

El tiempo que perdí… Pero ni yo ni mi hijo José Daniel somos de pensar en el pasado. Lo hemos hablado y ya no queda rencor. Es una persona súper bondadosa y generosa. Al final hay que arreglar las cosas y vivir el presente. Pensar en el futuro de años te crea ansiedad.

Si pudiera invitar a cualquier persona del mundo a cenar, ¿a quién sería?

Albert Einstein. Me gusta la ciencia. Sería maravilloso que estuviese vivo y poder hablar con él de todas las cosas que nos dejó.