Anabel Pantoja confiesa cómo está su relación con su tía: “Cuando tengo un problema no la llamo”

Anabel Pantoja decidió guardar silencio y centrarse exclusivamente en su faceta como influencer. Quería alejarse de las polémicas que arrastra su familia, así como los días oscuros vividos en ‘Sálvame’. Pero con tres meses ha sido suficiente para tener morriña y desear volver al ruedo y ponerse frente al toro. Lo ha hecho concediendo una sincera entrevista para la revista ‘Lecturas’, en la que detalla cómo su relación con su tía, Isabel Pantoja , ha pasado de ser muy estrecha a establecer cierto límites por el bien de ambas. Pero no la culpa.

La tonadillera ha sido criticada en numerosas ocasiones por haber cerrado a cal y canto su rutina, hasta el punto que ni sus más allegados saben de ella. Anabel Pantoja siempre ha tenido línea directa con su tía, aunque comprende las quejas reinantes. Eso sí, también el motivo que ha precipitado que la cantante decida alejarse del mundo: “Hay mucha gente que se quiere poner en contacto con ella por interés”. Es más, la excusa al destacar que “cuando una persona se lleva tantos desengaños y tantas estafas, al final decide con quién hablar y con quién estar tranquila”.

Aun así, reconoce que cuando ella misma necesita confesar lo que le sucede, cuando está baja de ánimos o tiene algo que compartir con sus allegados, su tía no es de las primeras en enterarse: “Cuando tengo un problema no la llamo, no me apetece”, asegura la influencer, sincera en la citada publicación. Ahora bien, sí que levanta el teléfono para contarle las buenas nuevas, pues no quiere molestar a Isabel Pantoja con más problemas, pues bastante tiene ella con lo suyo. Una felicidad compartida que no incluye la boda de su hija con Asraf Beno, por ejemplo, pues es mejor no sacar el tema en su presencia: “Es evidente que no”, sentencia.

Isa Pantoja junto a su prima, Anabel Pantoja, en el día de su boda con Asraf Beno Instagram

Y es que Anabel Pantoja es la única del clan que se habla con todos, sin excepción. Ella siempre ha ejercido el papel de conciliadora, tratando de dar a cada uno lo que necesita y mediar para que las relaciones no se arruinasen, aunque la tarea ha sido dura e infructuosa. Esta cualidad le ha valido que muchos piensen que siempre trata de quedar bien con todos, sin mojarse: “No soy una persona bienqueda, lo que pasa es que no quiero perder la poca familia que me queda”, se defiende. No se arrepiente, “pretendía ayudar y lo sigo pretendiendo”, pero ahora también mira por sí misma, por su novio David, por su carrera y su futuro. Pese a ello, reconoce que las trifulcas han pasado factura a todos: “No tenemos el mismo trato por muchos otros factores (…) Antes me imaginaba viviendo una vida junto a mis primos, Kiko e Isa, en la misma ciudad. Y al final, cada uno ha tirado para un lado. Eso te va separando”.