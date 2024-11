El diario de Amilibia: Aldama, al detector de mentiras

Leo: "Elon Musk: el más rico del mundo lo tiene todo, incluido el control de la burocracia en EE UU. Codirigirá el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental junto a otro multimillonario, Vivek Ramaswamy". Es lógico que un millonario, Trump, que es magnate con pedigrí y hasta la cabellera la tiene dorada, se fíe más de los ricos que de los pobres. Sabe además que ni Elon ni Vivek le pedirán anticipos aprovechando sus visitas al despacho oval. Quizá sea buena idea un gobierno de ricos: al menos no tendrán prisa por llevárselo crudo y cuando se vayan del cargo no buscarán como locos la famosa puerta giratoria para trasladar sus posaderas a la Eurocámara o el Banco de España, por ejemplo. Un añadido: estos ricos de ahora no son como los de la vieja escuela, callados, prudentes y declarándose siempre a punto de necesitar socorro de Cáritas; son excéntricos e histriónicos al igual que su jefe y les va el show más que a un tonto un espray ante un muro en blanco.

Serán más divertidos que los grises servidores del Estado y alimentarán con sus cosas a los tertulianos y bufones como yo. Leo: "Sánchez habla con Trump por teléfono y asegura que ambos trabajarán juntos para hacer frente a los desafíos globales. El presidente español felicitó al magnate e insistió en seguir reforzando la relación transatlántica entre los dos países". Oh, le faltó enviarle un besito. Imagino a Feijóo sollozando como el niño al que le han quitado la pelota en el recreo y diciendo: "Jo, prefiere jugar con Donald que conmigo". Va a trabajar con Trump, pero no parece probable que nombre a Amancio Ortega y Juan Roig asesores de algo. El gobierno de ricos no calará, pero a Feijóo le tocaría el gordo si Víctor de Aldama aprobara en el detector de mentiras.