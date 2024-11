El nuevo gabinete de Trump cuestiona la decisión de Biden de autorizar el uso de misiles americanos por parte de Ucrania

El tablero geopolítico se mueve ante el regreso del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero con la mirada puesta también en aquellos de su círculo que podrían tener poder de decisión en lo ejecutivo. El más relevante está siendo el multimillonario Elon Musk, un reciente aliado del ‘trumpismo’, a quien no le han faltado las críticas hacia el actual mandatario Joe Biden, por su decisión de permitir oficialmente a Ucrania usar misiles estadounidenses para atacar en profundidad el territorio ruso.

Musk expresó escepticismo sobre esta medida al responder a una publicación que decía: "A los liberales les encanta la guerra. La guerra facilita un gobierno más grande". Musk simplemente respondió: "Cierto".

Musk ha criticado anteriormente la prolongada implicación de EE. UU. en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha abogado por un acuerdo negociado y ha advertido sobre los riesgos de una escalada. Con dos meses restantes en su mandato, Joe Biden permitió el domingo por la tarde que Ucrania utilizara misiles estadounidenses de largo alcance para atacar a Rusia.

Según The New York Times, los misiles estadounidenses, conocidos como Army Tactical Missile Systems o ATACMS, podrían ser usados para atacar la región rusa de Kursk en el oeste, con el fin de proteger a las fuerzas de seguridad ucranianas contra ataques tanto de Rusia como de Corea del Norte. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aún no ha confirmado la autorización para atacar. En una publicación en redes sociales, Zelensky escribió: "Hoy se ha dicho mucho en los medios que hemos recibido la aprobación para tomar acciones relativas. Pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos".

Sin embargo, Musk no es el único entre los aliados cercanos de Trump que condena la decisión de Biden. Richard Grenell, exdirector interino de inteligencia nacional bajo la administración de Trump, acusó a Biden de "escalar las guerras antes de dejar el cargo".

Estas posiciones son ampliamente conocidas en Washington, porque se intuye que Trump podría de alguna manera sentar a los dos países para intentar cerrar un acuerdo en el que Kiev deba ceder los territorios que Putin ha invadido. Sobre esto, el pasado 16 de noviembre, Musk ya había burlado de Zelensky por decir que Ucrania es un país independiente que no puede ser obligado a "sentarse y escuchar".

El multimillonario compartió un fragmento modificado de la entrevista de Zelensky con la emisora Suspilne, publicada en X, afirmando que "su sentido del humor es increíble". También adjuntó un enlace a un artículo de la BBC publicado en 2021 que presentaba a Zelensky como un "comediante sin experiencia en política cuando fue elegido".

Según Axios, Musk participó en una llamada telefónica entre Zelensky y Trump poco después de la victoria electoral de este último, y supuestamente afirmó que continuaría apoyando a Ucrania a través de sus satélites Starlink.