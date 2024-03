Diario de Marta Robles: Putin, Kate, Alves, Rubiales y... mucho Santo Domingo

Lunes

Putin gana las elecciones con el 88 por ciento de los votos y la amenaza de una Tercera Guerra Mundial si la OTAN entra en la guerra de Ucrania… ¿Alguien pensaba que existía alguna otra posibilidad? Muy fuerte. También que reaparezca Kate Midletton en un video grabado por un espontáneo y continúen las especulaciones. Uno de los lemas de la realeza británica es «No complain, no explain» («ni quejarse ni dar explicaciones»);en este caso creo que no les va a quedar más remedio…

Martes

Día del padre. Celebro a los papis Pepes y Pepas y más aún que el PSOE recupere su reforma del Código Penal para perseguir a proxenetas y clientes de la prostitución. Siempre me he declarado abolicionista. Sé que, aunque se abola la prostitución, seguirá habiendo tratantes y puteros (como asesinos o estafadores), pero es necesario ponérselo un poquito más difícil a los malos… ¿Qué pasa con las mujeres que se prostituyen de manera voluntaria? Que son muchas menos que las víctimas de trata y que nadie les prohibirá que lo hagan, incluso disfrazando su actividad en otra categoría de trabajo cotizable… Puteros que las requieran, por desgracia, nunca faltarán. Que se lo pregunten a Koldo y a sus secuaces… Quizás si esta ley llega a puerto algunos padres recuperarán a sus hijas esclavizadas…

Y ya que hablamos de padres e hijas, hablemos también de madres y abuelas. El martes estuve en un congreso sobre Mujeres de la Generación Silver, con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español, Sonsoles Ónega, Sandra García San Juan, fundadora de Starlite, Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen Severo Ochoa y Ahinara Viñarás, del grupo Shiseido, moderadas por Gloria Lomana… Tan destacadas eran las ponentes como las invitadas de todos los ámbitos (empresarial, comunicación, literatura, moda, música…) El regalo fue la excepcional actuación de Luz Casal…Hubo muchas reflexiones interesantes, como la del intercambio de saberes entre la juventud y la madurez (los mayores sabemos mucho, pero decían los griegos que en tiempos de crisis la responsabilidad ha de recaer en los jóvenes) y la de olvidarnos del rencor. Cruz citó una frase que decía algo como que «el rencor es un veneno que te bebes tú».

Miércoles

Manuel Juliá, creador de Fenavin, nos reúne a los embajadores de la Feria Nacional del Vino de Castilla La Mancha, que ha conseguido poner sus vinos y los de toda España en el mapa internacional, en el restaurante Zalacaín. Me sientan en la mesa principal, con Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, Vicente del Bosque, Carlos Sobera, Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, Juan Ignacio Gallardo, director de Marca y Xavier Fortes. Hablamos de vino y de fútbol, claro (¡Hay que ver lo que sabe de fútbol Xavi Fortes!) Y en esto Gallardo recibe una llamada y nos cuenta que la UCO acaba de entrar en la casa de Rubiales, que hay varios detenidos y que la fiscalía ordena la detención de Luis Rubiales por presuntas irregularidades en la RFFE… Pero ¿dónde está Rubiales? ¡En Santo Domingo…! Dice Rubiales que él está a disposición de la Justicia, que viene en nada, después de Semana Santa… ¿Perdón? ¿Y si es culpable de algo, no andará borrando correos, whatsapps y buscando coartadas? Todo muy raro, pero… vivimos tiempos raros. Y en Santo Domingo, algunos españoles poderosos, más… ¿De verdad el Falcon viajó 39 veces en un año a Santo Domingo con el presidente Sánchez (y su esposa en varias ocasiones) y no sabemos para qué? Flipando.Me paso el día, flipando..

Jueves

¿Saben ustedes que si les roban el DNI pueden hacerles la vida imposible (comprar, hipotecar, estafar y en definitiva endeudarles para siempre jamás)? Hoy ha caído una banda que estafó casi tres millones de euros usurpando identidades ajenas tras robar los documentos en el metro… Ojo.

Viernes

Tras tanto debatir si existe justicia para ricos y pobres (obviamente, sí, aunque las fianzas se determinen en orden a los patrimonios de los inculpados), Alves no saldrá de la cárcel porque el padre de Neymar ha decidido no pagar el millón y medio de la suya fijada en un millón y él tiene sus cuentas embargadas… Veremos cómo sigue el cuento, porque no todos los presos son iguales. Tampoco los prófugos. Los hay que incluso antes de ser amnistiados anuncian su candidatura a la presidencia de su comunidad. Puigdemont encima avanza que se presenta para «acabar lo que empezó» y por lo que le condenaron, claro...

Última hora: Atentado en una sala de concierto en Rusia con al menos 60 víctimas y más de 146 heridos. Y… Kate tiene cáncer y solo quiere que la dejen en paz.