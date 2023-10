Diego Matamoros se sincera sobre ser padre y qué valora ahora de la vida

Son muchas las féminas que han pasado por el corazón de Diego Matamoros, quizá la que más marca dejó fue Estela Grande, la única con la que se sintió preparado para contraer matrimonio. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado convertirle en padre, algo que siempre ha rondado en su cabeza, aunque el destino lo ha querido así. Al menos por el momento, pues él no se cierra a formar una familia en un futuro próximo, aunque para ello primero quiere que llegue la persona con la que está dispuesto a compartir su vida y sueños tan importantes como este.

Diego Matamoros con su novia Marta Riumbau Instagram

Sobre esto ha hablado el hijo de Kiko Matamoros con total sinceridad ante sus fieles de Instagram, iniciando una habitual ronda de preguntas y respuestas rápidas. Sus más de 400.000 fans han sido los encargados de plantear sus dudas y él de seleccionar aquellas que quiere disipar con contundentes mensajes. Entre ellas estaba la vital cuestión sobre su paternidad, un plan de futuro que él confiesa haberse planteado en varias ocasiones de su vida, pero que ahora le es complicado afrontar, dado que está soltero y no tiene con quién.

“Creo que de momento voy a ser solo padre perruno. Me hubiese gustado ser padre en algún momento, pero cada vez lo veo más complicado y disfruto también sin ello”, reconoce Diego Matamoros, que por ahora está disfrutando mucho su papel de tío con los hijos de su hermana Laura. Asegura que en estos momentos “mi vida está muy hecha a otras cosas”, lo que no puede incluir un bebé. Al menos ante el panorama que se le plantea, pero que bien podría cambiar de la noche a la mañana, dado que mantiene una relación con la influencer Marta Riumbau, que bien podría dar la sorpresa y anunciar que está esperando su primer hijo: “si por cualquier cosa viniese, estaría encantado de tenerlo”, afirma, pese a que también mantiene que “ya no busco eso como meta en la vida”.

Story de Diego Matamoros Instagram

Aunque ser padre siempre ha rondado su cabeza, quizá Diego Matamoros ahora no se siente tan preparado como otras ocasiones. Ahora les da valor a otras cosas, que él mismo ha querido detallar a sus seguidores: “Mi tranquilidad es casa cuando llego, mi casa es mi refugio. Pero si te refieres a algo mío, te diría que después de verme en la mierda con la espalda me tomo la vida de otra forma, me ha costado mucho reiniciar mi vida, pero aquí estoy de nuevo”, se muestra de lo más positivo ante la etapa que está atravesando.