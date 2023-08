Diego Matamoros, conmocionado tras sufrir los terrores de la parálisis del sueño

Diego Matamoros está en horas bajas en lo que a salud se refiere y es que no termina de recuperarse de una afección cuando se le presenta un nuevo reto al que hacer frente. El hijo de Kiko Matamorosha pasado por un quirófano hace tan solo diez días y continúa en proceso de recuperación, pues la intervención ha sido muy dura para él. Entraba en boxes para poner remedio a las “crisis paralizantes” que padece y que le obligan a ponerse en manos de un cirujano cada dos o tres meses. Un calvario del que trata de acostumbrarse, mientras se le presentan nuevos problemas con los que batallar.

Diego Matamoros, ingresado de urgencia Instagram

Al joven influencer y rostro habitual de televisión le han diagnosticado un episodio de parálisis del sueño. Una afección que provoca un miedo terrible y que aparece cuando se despierta por la noche y se ve incapaz de realizar ningún tipo de movimiento, no puede hablar para pedir auxilio y durante unos minutos está petrificado, encerrado en su propio cuerpo que no responde, pues en todo momento es consciente de que no puede mandar señales a su cuerpo. Es angustioso cuando uno sufre uno de estos capítulos de terror nocturno, algo a lo que se acaba de enfrentar Diego Matamoros, que antes ni siquiera había oído hablar de ello.

“Ha sido horrible. He sido consciente de que me había quedado dormido y me he despertado, pero no podía despertarme ni moverme de ninguna forma. Me he dormido y no sé en qué momento, porque me he quedado inconsciente. Lo peor ha venido luego, que de repente me he dado cuenta de que estaba durmiendo y he dicho ‘bueno, me voy a levantar’. No podía abrir el ojo, ni mover un brazo, ni la mano, ni las piernas ni nada”, decía aún impactado por lo vivido un Diego Matamoros visiblemente contrariado.

Story de Diego Matamoros Instagram

Es en este momento cuando el joven influencer ha querido detallar más cómo se ha sentido cuando ha logrado recuperar el control de su cuerpo: “Ha sido híper angustioso y he conseguido abrir un poco un ojo, ver que la pierna no me respondía y he ido poco a poco intentando mover los dedos y demás, ¿Alguien sabe lo que es esto y qué explicación tiene?”, preguntaba a sus seguidores, en busca de un diagnóstico aproximado a lo que le acababa de suceder. Después fue un amigo suyo quien le puso en conocimiento de que esta afección del sueño no es tan extraña como se cree, aunque sí tan angustiosa como él recuerda. Es por eso que ha compartido el enlace de información sobre la parálisis del sueño.