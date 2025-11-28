Melyssa Pinto, sincera: así describe a Mario Casas como actor y como pareja

En un año en el que su nombre ha pasado de las redes sociales a los principales titulares del corazón, Melyssa Pinto ha decidido hablar con naturalidad sobre su relación con uno de los actores más populares del cine español: Mario Casas. Lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press, donde se ha mostrado cercana, espontánea y más abierta de lo habitual sobre un romance que ambos han tratado de mantener bajo un halo de discreción.

Sobre Mario, Melyssa no ha podido ser más clara, ni más contundente. Para ella, el actor de Tres metros sobre el cielo es "un diez" en su profesión… y también "un diez" como novio, confesión que soltó entre risas, dejando entrever la complicidad que comparten. Un gesto mínimo, pero significativo, que confirma que la relación atraviesa un momento dulce.

Esa discreción, sin embargo, tiene un precio. Desde que se hizo pública su historia de amor, Melyssa ha experimentado un aumento notable de atención mediática. Lo gestiona con serenidad, aunque reconoce que "a veces abruma un poco" que le pregunten tanto sobre su vida privada. Aun así, lo lleva "normal" y asegura sentirse tranquila, convencida de que no tiene nada que ocultar: "Al final tampoco estoy haciendo nada malo".

Las comparaciones con otras parejas mediáticas no tardaron en aparecer. Reporteros mencionaron la naturalidad con la que Óscar Casas y Ana Mena comparten momentos en redes, o la exhibición de cariño pública entre Aitana y Plex. Frente a ello, Melyssa y Mario optan por un perfil mucho más reservado, aunque de vez en cuando dejan alguna pista, como la tierna foto del actor sosteniendo a Romeo, el perro de Melyssa, en la que apenas se le veía la cara. Para la influencer, no hay fórmula correcta: “Cada uno lo haga como le salga y ya está”.

En lo personal, la catalana de raíces portuguesas vive una etapa especialmente feliz. Y en lo profesional, también. Afirma sentirse satisfecha con las marcas con las que trabaja y adelanta que 2026 llegará con nuevos proyectos, especialmente relacionados con el mundo de la moda, aunque prefiere no desvelar detalles: "Mejor no contar las cosas antes de que sucedan".

Haciendo balance del 2025, Melyssa no borraría nada. "Estoy feliz en todos los sentidos de mi vida", resume. Y mientras el año se acerca a su fin, ya piensa en su próxima escapada a Portugal, donde celebrará la Navidad en familia. Unas fiestas que vive con cariño, aunque reconoce que ya no las siente como antes: "Cuando empiezan a faltar abuelos y esas cosas, pues es un poco más triste".

Entre la calma, los nuevos proyectos y un amor que prefiere mostrarse sin exhibirse, Melyssa Pinto cierra el año con una sonrisa serena. Y, según confiesa, con un deseo claro: que 2026 sea "igual de bueno o mejor" que este.