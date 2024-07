La drástica decisión de Joaquín Torres para poner fin a 7 meses de horror

Este jueves es un día especial para Joaquín Torres, quien ha tenido que librar demasiadas batallas este año, sin duda, el año más duro de su vida. Pero este 11 de julio cumple 54 años y ha querido hacer una aplaudida determinación en el que marca un nuevo comienzo y un cambio de actitud frente a las adversidades. La muerte de su madre, los problemas familiares por el reparto de la herencia y el accidente de moto que sufrió, del que aún se encuentra recuperándose de las secuelas, han marcado su última vuelta al sol. Ahora quiere comenzar de nuevo y hacerlo a lo grande, para celebrar que está vivo y que, por fin, ha podido dejar atrás también las dificultades en su matrimonio con Raúl Prieto, de las que él mismo habló.

Joaquín Torres y Raúl Prieto Gtres

Por este motivo, Joaquín Torres ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un vídeo en el que cuenta en primera persona el gran giro de timón que va a darle a su vida. Algo que comienza con una mudanza: “Queda atrás una etapa de mi vida, dejado la que ha sido mi casa, nuestra casa, durante los últimos diez años. Es un vacío, por un lado, pero una gran ilusión por mostraros próximamente mi nueva casa. Gracias a todos siempre por vuestro apoyo. Sin vosotros serían mucho peor estos últimos siete meses. Gracias por vuestro cariño, por vuestros comentarios, por compartir nuestros vídeos. Gracias. De corazón”, anunciaba y agradecía el arquitecto, que llega a emocionarse en el vídeo.

La emoción aparece cuando confiesa que “ha formado parte de una etapa muy importante de vida, donde he visto crecer a mis hijos, donde me casado y donde me he desarrollado, posiblemente, como ser humano de una manera más evidente. Se queda vacío, como el vacío que siento en este momento de mi vida. Desde que se ha muerto mi madre hay un vacío que me invade todo. Pero la vida continua y nos movemos a otro lugar donde lo llenaremos de vivencias y de vida. Lo llenaremos de ilusión, por supuesto. Como veis, los espacios cuando se quedan vacíos, por muy bien diseñados que estén, cogen otra escala y cogen otra apariencia”, muestra su lado más sensible el considerado arquitecto de los famosos, que considera que cambiando de escenario sus días serán algo distintos, aunque el vacío que ha dejado su madre sea imposible de llenar.

Pero uno de los puntos importantes es que Joaquín Torres habla en todo momento en plural cuando explica la decisión de mudarse a un nuevo hogar. Dejar la casa que ha sido su refugio junto a Raúl Prieto ha sido una decisión consensuada, como así deja entrever. Algo que evidencia que entre ellos se ha superado la crisis matrimonial que atravesaron tras el fallecimiento de su madre, como él mismo explicó en un plató de Antena 3. Un acercamiento o superación de los obstáculos que también ha dejado plasmado el que propio director de televisión al felicitar a su esposo a través de las redes sociales con un bonito mensaje de amor: “Hoy es tu cumpleaños. Aunque no te guste, lo importante es seguir cumpliendo. Has tenido un año muy difícil, pero tú nunca te rindes. Por muchos más. Te quiero”, le dedicaba con una fotografía en la que le cedía todo el protagonismo.