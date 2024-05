Joaquín Torres recuerda el año más duro de su vida y envía un emotivo mensaje para su marido: “Raúl siempre será el amor de mi vida”

La actualidad mediática no ha dejado de perseguir a Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos, en el que ha sido su “año terrible, el más duro de mi vida”. Lo cierto es que este 2024 no han sido pocas las cosas que ha tenido que superar en compañía de su marido Raúl Prieto. De hecho, la presión hacia su pareja ha sido tan grande que ha visto la necesidad de separarse para poder “sanar” sus heridas sin que el director de “Supervivientes” se viera arrastrado. El arquitecto definió a esto como “un acto de amor”, pero en ningún momento fue una crisis.

Este domingo, con motivo de su primer aniversario de bodas, Joaquín ha hecho balance de su año y ha explicado que siempre contará con el apoyo incondicional de su marido: “Hoy hace un año que Raúl y yo nos dimos el ‘sí, quiero’ en una maravillosa ceremonia en Casa Pilatos en Sevilla. Delante de nuestra familia y amigos. Ese día fue maravilloso, pero no hacía más que confirmar una relación tremendamente sólida, que empezaba una década atrás. Ese gran día ya faltaron mis padres. Mi madre no pudo estar conmigo, mamá estaba preparando su partida. Ha sido un año terrible. El más duro de mi vida”, arrancaba su relato.

El mensaje de Joaquín Torres Instagram

A finales del pasado año sufrió un aparatoso accidente de tráfico por el que tuvo que pasar por quirófano hasta en cinco ocasiones. A pesar del dolor físico, y la consecuente infección de huesos a la que tuvo que hacer frente, lo que más le dolió al arquitecto fue “la partida agónica y larga de mamá”. Además, a esto había que sumarle el cisma familiar al que se enfrenta la familia tras una serie de decisiones de Julio, hermano de Joaquín Torres, que le llevó a manejar libremente las sociedades propiedad de la familia. “El sufrimiento de un hijo, de su hijo Julio, fue también mi sufrimiento y de algún modo el sufrimiento de todos los que me querían”.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda Instagram

La situación llegó a tal punto que su estado físico y anímico le causaron mella en cada momento de su vida y, en consecuencia “afectaba mi relación con Raúl, pero digo alto y claro que jamás hubo crisis”, da un golpe en la mesa. “Raúl no desfalleció ni un solo día, ni un solo segundo. Siempre a mi lado apoyándome y sufriendo conmigo. ¿Esto es una crisis? No, en absoluto. No ha habido, ni hay crisis”, expone haciendo alarde de lo que es realmente un gesto de amor. Lo cierto es que la pareja ha logrado salir del ciclo que les ha sumido “un año terrible”. Volverán a vivir juntos y poco a poco superarán todo lo que la vida les envíe: “Hoy, como hice hace un año, grito al mundo que amo a Raúl y que siempre será el amor de mi vida”, concluye.