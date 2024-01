Eduardo Navarrete preocupa a todos desde el hospital: “El susto ha sido fuerte”

“El susto ha sido fuerte”, ha confesado Eduardo Navarrete en la imagen que ha publicado en Instagram y que ha causado una oleada de preocupación entre sus seguidores. El afamado diseñador ha sido ingresado de urgencias en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid y ha querido detallar su paso en sus redes sociales. Con una fotografía en la que aparece a cuerpo descubierto y mostrando los cables enroscados por su anatomía tras someterse a un electrocardiograma, el diseñador ha dado un gran susto a sus fans. Mucho menor del que él mismo se ha llevado y que le ha obligado a tener que buscar ayuda médica profesional con carácter de urgencia.

Story de Eduardo Navarrete Instagram

“El momento que he vivido ha sido tremendo. Total, para no decirme nada. Yo creo que lo que me hace falta es tirarme cuatro pedos. ¡Qué susto me he llevado de verdad! Estaba sentado en el sofá y me ha dado un dolor en la espalda como una fuerte contractura. Me dolía la espalda, el pecho…”, comienza a explicar Eduardo Navarrete a sus fieles seguidores a través de las stories de Instagram, pues sabe que su imagen en el hospital ha dejado a muchos preocupados.

Pero es que él mismo no supo a qué atenerse cuando le sobrevino el dolor. Después ha añadido que entró “en bucle” a pensar qué le podría estar sucediendo, temiéndose lo peor, lo que provocó que incluso tuviese dificultades para respirar y “bostezando queriendo vomitar”. Quizá fueron los nervios del momento, el pánico que experimentó, pero para prevenir la mejor opción fue acudir a urgencias y que le diesen una opinión profesional que le sacase de dudas. “No estaré tan malo, pero me he asustado mucho”, reconoce el modisto, que ya se permite el placer de bromear sobre lo sucedido y las intenciones de su acompañante de ligarse al médico o las bromas por una supuesta reacción que habría hinchado sus labios (voluminosos gracias a los retoques estéticos): “Ahora estoy bromeando, pero he llorado y todo”.

Story de Eduardo Navarrete Instagram

“Ha sido una sensación muy mala. Creo que me he dado mucho tute estos días en el gimnasio. Eso y gases. Es que cuando no podía respirar no me ha venido nada bien. Me han hecho un electro y una placa y una radiografía y no tengo nada, por eso me he quedado más tranquilo. Ya sé que no me voy a morir”, se alegra Eduardo Navarrete de poder dar esta noticia, a pesar de que el dolor que le hizo acudir al hospital no ha desaparecido del todo y continúa dándole pinchazos. Y aun así ha tenido que lidiar con una inoportuna fan, que le ha reconocido en el centro médico y quería poder charlar con él, sin tener en cuenta su precario estado: “He entrado en silla de ruedas al hospital y no estoy para que me digas ‘mira, el de Zapeando’ o ‘el de las costuras’. No era el momento. No podía ni hablar. Pero bueno, cosas que pasan”.