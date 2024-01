Elena Tablada, lesionada, habla de la dolencia que pone en peligro su concurso de baile

Todo está listo en Telecinco para el estreno de su nuevo talent show, ‘Bailando con las estrellas’. Será el próximo domingo 13 de enero cuando se emita el regreso de este formato que ya ha encandilado a la audiencia en anteriores incursiones. Ahora, presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, de nuevo el programa acapara todas las miradas. Pero parece que ha comenzado de forma accidentada, pues una de sus estrellas ha terminado mal parada entre tanta pirueta. Se trata de Elena Tablada, que ha alertado a sus seguidores de Instagram que ha sufrido un percance a tan solo cinco días del estreno y que quizá no pueda rendir sobre la pista como era su intención.

Story de Elena Tablada Instagram

“Mi esguince se desarrolló en tendinitis del talón de Aquiles y el sóleo. Ya me lo hice hace años en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y me dio buenos resultados”, explicaba Elena Tablada con una imagen de su maltrecho pie. Ha probado suerte con la infiltración de ozono y células madre para paliar los dolores de esta lesión del pasado, que regresa a su vida en el peor momento. “Espero poder dar lo mejor de mí y que todas las estrellas que vi hoy me recompensen”, pedía la concursante, que comparte escenario con Miguel Torres, Ágatha Ruiz de la Prada, Adrián Lastra, Mala Rodríguez, Sheila Casas, Athenea Pérez, María Isabel, Josie y José Manuel Pinto.

Pero ahora Elena Tablada ha vuelto a hablar de su dolencia. Lo hace al reconocer que ‘Bailando con las estrellas’ está siendo para ella algo así como una especie de terapia. Siempre se ha declarado una apasionada del baile y no puede disimular la ilusión que le hace estar en este proyecto televisivo: “Estoy tan feliz, estoy súper entusiasmada. Está siendo una experiencia que yo creo que en la vida son momentos, a mí siempre la vida me pone sus pruebas, me trajo esto en este momento que me ha venido súper bien, pero bueno, con el pie mal, que bueno, lo estoy tratando y eso, pero me gusta, porque es como si fuera una terapia. Me evado de mis problemas, que aunque yo no esté, van a estar ahí, y luego llego a mi casa súper feliz, duermo bien, tengo una ilusión, o sea, la verdad que estoy súper agradecida”, confiesa.

Elena Tablada Bailando con las estrellas

Y es que Elena Tablada, en plena guerra mediática y judicial con su exmarido, Javier Ungría, quiere apostar exclusivamente por su propia felicidad. Así lo deja claro en su entrevista para los micrófonos de ‘Europa Press’: “Ahora estoy reenamorándome de mí, ¿tú sabes? Y volviendo a sacar esa Elena, la niña interior que poco a poco con los años, oye, se ha ido apagando. Al final yo he ido cargando con etiquetas que no me corresponden. De presidenta de club de fans, que jamás he sido, de cazafortunas, de tal, entonces claro esa, la Elena real, la van apagando, apagando, apagando y yo quiero volver a encenderla”, mantiene firme su deseo de brillar con luz propia. Quizá su lugar sea ‘Bailando con las estrellas’, aunque vaya a comenzar la aventura con el pie maltrecho debido a una lesión pasada mal curada.